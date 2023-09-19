Только президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут определить, когда закончится война в Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американской телерадиокомпании Public Broadcasting Service (PBS).

«Я не могу назвать вам сроки окончания войны или сказать, как долго она будет продолжаться. Только лидеры обеих сторон смогут это сказать», — заявил турецкий лидер. По его словам, конфликт, вероятно, будет продолжаться «долгое время».

При этом глава государства выразил надежду на скорейшее завершение конфликта. «Путин выступает за скорейшее прекращение этой войны», — сказал он, комментируя свои переговоры с российским коллегой по урегулированию украинского кризиса.

Президент Эрдоган также отметил, что Турция выступает за доверительные отношения как с Россией, так и со странами Запада.

«У меня нет причин относиться к ним с недоверием. Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. Последние 50 лет мы ожидали вступления в ЕС. В данный момент я доверяю России так же, как я доверяю Западу», — сказал, в частности, он.

Говоря о санкциях против России из-за войны в Украине, Эрдоган подчеркнул, что Турция придерживается на международной арене собственной позиции, а страны ЕС имеют свою. Он напомнил, что Россия является одним из ближайших соседей Турции и обе страны связывает общая история.

Также он рассказал об усилиях Турции по мирному урегулированию конфликта в Украине и предотвращению глобального продовольственного кризиса.

«Мы запустили зерновой коридор. В общей сложности по Черному морю в различные страны мира было поставлено 33 миллиона тонн зерна. Турция сделала это не только потому, что ЕС попросил нас об этом. Это было гуманитарное обязательство, которое мы взяли на себя», — сказал он.

Он напомнил, что на переговорах Путин сообщил о намерении российской стороны поставить 1 млн тонн зерна в бедные страны Африки.

Эрдоган также назвал несостоятельными утверждения о том, что президенту РФ «нельзя доверять». «Я не согласен с этим утверждением. Половина объема поставок природного газа поступает в Турцию из России. Это значит, что у между нами есть доверие. Мы делаем взаимные шаги, сотрудничаем и в сфере оборонной промышленности», — отметил он.

Президент также прокомментировал свои высказывания о возможном выходе Анкары из переговоров по вступлению в ЕС. «Турция стоит у порога ЕС на протяжении последних пяти десятилетий. Мы всегда были самодостаточны, никогда не полагались на вклад или поддержку со стороны Евросоюза, потому что мы не нуждаемся в этом», — отметил он.

При этом Эрдоган заявил, что неприемлемо увязывать вступление в Швеции в НАТО с переговорами относительно присоединения Турции к Евросоюзу. Он подчеркнул, что Швеция должна выполнить свои обязательства в рамках Трехстороннего меморандума. В первую очередь это касается прекращения шведскими властями поддержки террористических организаций, угрожающих национальной безопасности Турции. «Швеция вроде бы изменила законодательство, но этого недостаточно», — добавил Эрдоган.

«Мы неоднократно заявляли, что готовы поддержать Швецию в вопросе вступления в НАТО. Но Швеция должна сдержать свои обещания. Однако мы видим, что на улицах Стокгольма до сих пор свободно разгуливают террористы», — сказал он.

Кроме того, по словам Эрдогана, неприемлемо связывать членство Швеции в НАТО с вопросом о предоставлении Соединенными Штатами Анкаре истребителей F-16.

«Эти темы не должны быть связаны. Президент [США Джо] Байден говорил, что вопрос зависит от Конгресса. Напомним, что и у нас есть парламент. Если он не примет положительного решения по заявке [о вступлении Швеции в НАТО], то здесь ничего нельзя будет поделать», — заявил президент.

Президент Турции находится в Нью-Йорке для участия в Генассаблее ООН. Как сообщал TRT на русском, турецкий лидер принял участие в 13-м ежегодном саммите «Concordia» в Нью-Йорке. В ходе него он заявил, что у Анкары и Вашингтона многоплановое сотрудничество, а двухсторонняя торговля достигла $32 млрд.