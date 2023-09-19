Министерство иностранных дел России 18 сентября объявило о выходе РФ из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Орган, как отмечает МИД, был «фактически парализован» по инициативе Запада после начала «‎спецоперации»‎ (так российские власти называют войну в Украине).

МИД РФ также обвинил Финляндию, которая в настоящее время председательствует в этом органе, в «срыве» готовящегося российского председательства в организации. Москва должна была получить преходящий статус в октябре.

«По вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 года фактически парализована»‎, — говорится в заявлении ведомства.

СБЕР был основан в 1993 году, это форум регионального сотрудничества. В нем есть два уровня сотрудничества — межправительственный и межрегиональный. На межправительственном уровне в совет входят Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, а также ЕС.

Председательство в организации ротируется каждые два года между четырьмя странами: РФ, Швецией, Норвегией и Финляндией. При СБЕРе также есть Баренцев региональный совет — туда входят 13 регионов упомянутых четырех государств.

Баренцев совет без России

9 марта 2022 года страны Северной Европы и ЕС объявили о приостановке сотрудничества с Россией в рамках СБЕРа из-за начавшейся российско-украинской войны.

Как отмечает газета «Коммерсант‎»‎, Россия пересмотрела свое участие в арктических формированиях. Из «Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года» указом президента Владимира Путина убрали упоминание двух региональных организаций — Арктического совета и СБЕРа.

Посол Финляндии в РФ Антти Хелантеря в комментарии «‎Коммерсанту»‎ уточнил: «В марте 2022 года Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия, Дания и ЕС осудили военную агрессию России против Украины и приняли решение приостановить деятельность с участием России в Совете Баренцева/Евроарктического региона. С марта 2022 года Баренцево сотрудничество продолжается без участия России».

«Россия направила запросы в Финляндию по этому вопросу [ротация председательства в совете]. Позиция Финляндии была ясна с самого начала — президентство не может быть передано стране, которая ведет незаконную агрессивную войну. Теперь Россия приняла свое собственное решение», — заявил дипломат.

В заявлении российского МИДа от 18 сентября говорится, что на протяжении 30 лет СБЕР был «полезным и эффективным форматом трансграничного взаимодействия, способствовавшим поддержанию мира и стабильности на Севере, его устойчивому социально-экономическому развитию, защите окружающей среды, укреплению культурно-гуманитарных связей и контактов между людьми, включая представителей коренных народов».

Министерство также подчеркнуло, что «Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на Севере».

«Остаемся открытыми для взаимодействия со всеми, кто настроен конструктивно, готов к равноправному диалогу и взаимовыгодной совместной работе», — заключили в МИДе.