Минобороны Азербайджана заявило, что достигнута договоренность о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе 20 сентября с 12:00.

«‎Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 [12:00 мск]»‎, — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что за прошедшие сутки обезвредили боевые позиции незаконных вооруженных формирований Армении на территории Карабахского района Азербайджана.

Разоружение армянских формирований в Карабахе, вывод армянских ВС обеспечиваются в координации с миротворцами РФ, уточнили в Минобороны республики.

Договоренности достигнуты на следующих условиях:

▪️ Расположенные в Карабахском районе формирования вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные формирования складывают оружие;

▪️ Незаконные вооруженные формирования оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Кроме того, они должны покинуть территорию Азербайджана;

▪️ Незаконные формирования расформировываются;

▪️ Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника;

▪️ Реализация этих процессов проходит в координации с российскими миротворцами.

▪️ 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

Ранее именно о таком сценарии заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. 19 сентября в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном азербайджанский лидер подчеркнул: Баку остановит антитеррористические мероприятия, если армянские военные сложат оружие.

По словам политика, объекты инфраструктуры и гражданское население не являются целью для ВС Азербайджана. Уничтожаются только легитимные военные цели, уточнил президент.

Алиев отметил: его администрация несколько раз приглашала представителей армянского населения Карабаха к диалогу для обсуждения вопросов реинтеграции, но они отказывались. Тем не менее, подчеркнул президент, сейчас Баку вновь пригласил представителей армянского населения к диалогу.

Власти республики заявили, что готовы к встрече с представителями армянского населения Карабаха в городе Евлах при условии, что «незаконные армянские вооруженные формирования» сложат оружие.

Военные итоги операции

Ранее Минобороны Азербайджана отчиталось об успешном ходе локальных антитеррористических мероприятий. Операция началась 19 сентября в Карабахском экономическом районе республики.

В оборонном ведомстве Азербайджана также уточнили: за прошедшие сутки обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения незаконных формирований вооруженных сил Армении на территории Карабахского района. ВС Азербайджана перехватили 6 боевых автомобилей марки «Урал» ВС Армении. В автомобилях находились минометные снаряды и 4 миномета.

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов 19 сентября подчеркнул: военные республики «‎нейтрализуют лишь легитимные военные объекты‎». Он уточнил: никакие гражданские лица или гражданские объекты ни в коем случае не являются целью антитеррористических мероприятий.

Также Эйвазов сообщил, что у армянских военных иссякают боеприпасы.

«Соединения вооруженных сил Армении, у которых заканчиваются боеприпасы, покидают долговременные фортификационные сооружения и переформировываются в населенных пунктах, одновременно пытаясь привлечь на боевые позиции мирное население Карабахского региона путем принудительного вооружения‎»‎, — заявил представитель Минобороны.

«‎‎Еще раз призываем соединения вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, сложить оружие и сдаться. Заявляем, только в этом случае антитеррористические меры будут прекращены», — подчеркнул Эйвазов.

Спикер ведомства уточнил, что ситуация в Карабахском районе находится под контролем азербайджанских подразделений.

Причины операции

Ильхам Алиев также заявил, что Азербайджан был вынужден начать антитеррористические мероприятия локального характера в регионе «для пресечения провокационных и подстрекательских действий армянской стороны‎»‎.

В частности, такой провокацией Алиев назвал закладку мин диверсионно-разведывательной группой армянских сил в Карабахе — в результате погибли гражданские лица и сотрудники полиции. Также политик заявил об обстреле подрaзделений азербайджанской армии из минометов и разнокaлиберного стрелкового оружия.

«‎Президент Ильхам Алиeв подчеркнул, что эти действия, в том числе проведение 9 сентября так называемых президентских выборов в Карабахском регионе Азербайджана, являются продолжением целенаправленных провокаций со стороны Армении и созданного и поддерживаемого ею так называемого сепаратистского образования против суверенитета Азербайджана»‎, — говорится в сообщении пресс-службы Алиева по итогам переговоров с Блинкеном.

Влияние на мирный процесс

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 19 сентября на встрече с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид заявил, что действия и заявления руководства Армении нанесли серьезный удар по мирному процессу.

По словам Байрамова, инициированная Баку мирная повестка, для продвижения которой были предприняты большие усилия, сегодня находится под серьезной угрозой в результате совершенных Арменией военно-политических провокаций.

Министр подчеркнул: участившиеся за последние три года военно-политические провокации Армении в нарушение трехстороннего Заявления, поздравление премьер-министра Армении, адресованное сепаратистскому режиму, а также террористические атаки 19 сентября, повлекшие за собой гибель военнослужащих и мирных граждан Азербайджана, усилили напряженность в регионе.

По словам министра, действия и заявления руководства Армении идут вразрез с предыдущими заявлениями о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Также Байрамов заявил о лживой кампании Еревана, в которой продвигалась идея о существовании в Карабахе «блокады» и «гуманитарного кризиса». Политик заявил, что эта кампания была нацелена на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество. Эта кампания также нанесла серьезный удар по мирному процессу.

Байрамов призвал международное сообщество обратить внимание не на подобные лживые утверждения, а на необходимость вывода незаконных армянских вооруженных формирований из Карабахского района Азербайджана и роспуска незаконного режима, созданного Арменией.

Заявление политика прозвучало на фоне готовящейся встречи лидеров Азербайджана и Армении в Гранаде. Она запланирована на октябрь. 17 сентября армянский премьер-министр Никол Пашинян уточнил, что на саммите не планировалось подписывать мирный договор.