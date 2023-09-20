Минобороны Азербайджана объявило о достижении договоренности о приостановке антитеррористической операции в Карабахе с 13:00 20 сентября. Согласно заявлению Минобороны, вывод армянских войск обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

Комментируя ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «де-юре Азербайджан действовал на своей территории». Песков также ответил на обвинения Еревана в адрес России: «Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории». Спикер Кремля добавил, что подобные обвинения являются абсолютно беспочвенными и ни на чем не основанными.

В Кремле также ждут согласования сроков разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам Пескова, контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на данный час не предусмотрено.

Как писал TRT на русском, администрация президента Азербайджана объявила о начале переговоров с представителями этнических армян, проживающих в Карабахском регионе республики. Ожидается, что встреча состоится завтра, 21 сентября, в азербайджанском городе Евлах. На встрече будут обсуждаться вопросы реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджана.

Руководитель пресс-службы МО, полковник Анар Эйвазов, выступая на брифинге, указал на постоянные попытки армян дезинформировать общественность. Эйвазов посоветовал СМИ и пользователям соцсетей игнорировать ложные сообщения армянской стороны.