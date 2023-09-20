ПОЛИТИКА
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У Баку готов план по реинтеграции армянского населения Карабаха
Азербайджан считает, что нет необходимости в применении особых механизмов ООН для решения ситуации в Карабахе
У Баку готов план по реинтеграции армянского населения Карабаха
Хикмет Гаджиев: у Баку готов план по реинтеграции армянского населения Карабаха / Others
20 сентября 2023 г.

План реинтеграции армянских жителей Карабаха готов. Об этом на брифинге в МИД заявил помощник президента Азербайджана, начальник отдела по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что план социально-экономической реинтеграции армянских жителей Карабаха в широкой форме подготовлен совместно с соответствующими профильными органами. При этом, по словам Гаджиева, Армения все еще ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана: на словах они признают территориальную целостность Азербайджана, но по дипломатическим каналам действуют по-другому.

Азербайджан готов к подписанию мирного договора с Арменией. Начало переговоров с представителями этнических армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, намечено на 21 сентября, указал Гаджиев. При этом, по информации органов власти Азербайджана, во встрече с гражданами примет участие лично Ильхам Алиев. «Сейчас вопрос реинтеграции имеет первостепенное значение», — подчеркнул Гаджиев.

По поводу роли ООН применительно к ситуации в регионе помощник президента отметил следующее: «Мы не считаем, что нужно применять какой-то механизм ООН. Созыв экстренного заседания ООН 21 сентября принесет больше вреда, чем пользы. Если все же такое заседание состоится, то мы на нем доведем до сведения его участников свои легитимные опасения».

Ранее Министерство Обороны Азербайджана сообщило о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе. Азербайджан получил гарантии того, что незаконные формирования Армении будут разоружены, военная техника будет передана Баку, заключил помощник Алиева.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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