ПОЛИТИКА
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Проходит встреча представителей Азербайджана и армянских жителей Карабаха
Армянская делегация прибыла в Евлах на переговоры с азербайджанской стороной. Азербайджан представляет депутат парламента Рамин Мамедов, которого президент назначил ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана
Проходит встреча представителей Азербайджана и армянских жителей Карабаха
В Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армянских жителей Карабаха / Others
21 сентября 2023 г.

По приглашению администрации президента Азербайджана в азербайджанском городе Евлах проходит встреча представителей армянского населения Карабахского региона Азербайджана с азербайджанскими властями. Вопросы реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики являются основной повесткой дня.

Центральные власти Азербайджана на переговорах представляют Рамин Мамедов, отвечающий за контакты с армянским населением Карабахского региона Азербайджана, Башир Гаджиев, заместитель специального представителя президента Азербайджана в освобожденном от оккупации Карабахском экономическом районе (за исключением Шушинского района), и Илькин Султанов, сотрудник специального представительства.

Армянских жителей Карабаха представляли Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.​​​​​​​ На встрече также присутствовал представитель российского миротворческого контингента.

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан поддерживает мирную повестку. По его словам, чем быстрее будет заключен мирный договор между двумя странами, тем лучше для всего региона. Гаджиев призвал Армению к добрососедским отношениям, «вместо того чтобы предъявлять им территориальные претензии».

Накануне президент страны Ильхам Алиев в обращении к народу заявил, что Азербайджан выполнил все поставленные задачи в Карабахе. Алиев выразил уверенность, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит перемены к лучшему, поскольку у Азербайджана нет проблем с армянским народом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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