Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Майк Пайл отправил письмо Межведомственной координационной платформе доноров (объединяет ЕС, страны G7 и партнеров из финансовых институтов) с перечнем реформ, которые должна выполнить Украина для получения военной помощи, передает «Украинская правда». Также наличие письма подтвердил Forbes собеседник в правительстве.

Как сообщает издание «Украинская правда», реформы касаются работы наблюдательных советов Государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия и судебной ветви власти в целом. Также приоритетными в течение года названы изменения в работе Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств.

Реформы распределены во времени по приоритетности их внедрения: до 3 месяцев, 3-6 месяцев, один год и 18 месяцев. Копию письма также получили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и офис президента Владимира Зеленского.

Межведомственная координационная платформа доноров была запущена 26 января этого года. Ее задача — поддержка процесса восстановления и реконструкции Украины после завершения войны. В нее входят высокопоставленные чиновники Украины, ЕС, стран G7 и партнеров из международных финансовых институтов.

США не единственные, кто требует от украинских властей реформ для оказания помощи, отмечает Forbes. В начале июля Программа расширенного финансирования (EFF) МВФ для Украины была дополнена четырьмя маяками — обязательства, которые берет на себя страна взамен на очередные кредитные транши от МВФ: о Бюджетном кодексе, программе кредитования «5-7-9», Государственной налоговой и таможенной службе, Операторе ГТС.

В частности, до конца сентября Украина должна восстановить статьи Бюджетного кодекса о среднесрочном бюджетном планировании по подготовке бюджета на 2024 год.