Администрация президента США Дональда Трампа наращивает военную помощь Украине, предоставляя вооружение, способное наносить глубокие удары по территории России. Об этом в эфире Fox News сообщил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

«Мы передаем Украине средства, которые позволяют наносить удары глубже. И, скорее всего, украинцы будут их использовать», — сказал дипломат.

По его словам, новая партия вооружений почти на миллиард долларов уже направлена в Украину. Дополнительно Вашингтон ежемесячно обеспечивает Киев поставками еще примерно на миллиард долларов за счет союзников по НАТО.

«Президент Трамп прежде всего заботится о том, чтобы Украина могла продолжать защищаться. Усиление ударного потенциала поможет и в наступательных действиях», — отметил Уитакер.

Агентство Министерства обороны США по вопросам военного сотрудничества (DSCA) сообщило, что Вашингтон одобрил продажу Дании зенитных комплексов Patriot. В дальнейшем Копенгаген намерен передать их Украине.