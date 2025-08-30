ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
США разрешат Украине бить вглубь России
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон передает Украине вооружение, позволяющее наносить удары глубже по территории России
США разрешат Украине бить вглубь России
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер / AP
30 августа 2025 г.

Администрация президента США Дональда Трампа наращивает военную помощь Украине, предоставляя вооружение, способное наносить глубокие удары по территории России. Об этом в эфире Fox News сообщил посол США при НАТО Мэтью Уитакер. 

«Мы передаем Украине средства, которые позволяют наносить удары глубже. И, скорее всего, украинцы будут их использовать», — сказал дипломат. 

По его словам, новая партия вооружений почти на миллиард долларов уже направлена в Украину. Дополнительно Вашингтон ежемесячно обеспечивает Киев поставками еще примерно на миллиард долларов за счет союзников по НАТО.  

«Президент Трамп прежде всего заботится о том, чтобы Украина могла продолжать защищаться. Усиление ударного потенциала поможет и в наступательных действиях», — отметил Уитакер. 

Агентство Министерства обороны США по вопросам военного сотрудничества (DSCA) сообщило, что Вашингтон одобрил продажу Дании зенитных комплексов Patriot. В дальнейшем Копенгаген намерен передать их Украине. 

Читайте также

Сделка стоимостью 8,5 млрд долларов предусматривает закупку 36 ракет MIM-104E GEM-T, 20 ракет PAC-3 MSE, двух радиолокационных станций AN/MPQ-65, шести пусковых установок Patriot M903A2 и сопутствующих систем. 

Кроме того, Госдепартамент США согласовал продажу Киеву оборудования и услуг поддержки системы Patriot, а также спутниковой связи Starlink на общую сумму 329 млн долларов. Из них около $179 млн выделят на обслуживание и модернизацию ЗРК, включая поставку запасных частей, программное обеспечение и обучение. Еще $150 млн пойдут на закупку услуг связи Starlink и оборудования. Подрядчиком выступит компания Starlink Services. 

Уитакер отметил, что военная помощь сопровождается дипломатическими усилиями Белого дома. По его словам, Дональд Трамп ведет закулисные переговоры с Кремлем, одновременно усиливая экономическое давление на Россию. 

29 августа Пентагон одобрил еще одну сделку — продажу Киеву 3 350 авиационных крылатых ракет ERAM с дальностью до 450 км. Стоимость контракта составила 825 млн долларов. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us