Администрация президента США Дональда Трампа наращивает военную помощь Украине, предоставляя вооружение, способное наносить глубокие удары по территории России. Об этом в эфире Fox News сообщил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.
«Мы передаем Украине средства, которые позволяют наносить удары глубже. И, скорее всего, украинцы будут их использовать», — сказал дипломат.
По его словам, новая партия вооружений почти на миллиард долларов уже направлена в Украину. Дополнительно Вашингтон ежемесячно обеспечивает Киев поставками еще примерно на миллиард долларов за счет союзников по НАТО.
«Президент Трамп прежде всего заботится о том, чтобы Украина могла продолжать защищаться. Усиление ударного потенциала поможет и в наступательных действиях», — отметил Уитакер.
Агентство Министерства обороны США по вопросам военного сотрудничества (DSCA) сообщило, что Вашингтон одобрил продажу Дании зенитных комплексов Patriot. В дальнейшем Копенгаген намерен передать их Украине.
Сделка стоимостью 8,5 млрд долларов предусматривает закупку 36 ракет MIM-104E GEM-T, 20 ракет PAC-3 MSE, двух радиолокационных станций AN/MPQ-65, шести пусковых установок Patriot M903A2 и сопутствующих систем.
Кроме того, Госдепартамент США согласовал продажу Киеву оборудования и услуг поддержки системы Patriot, а также спутниковой связи Starlink на общую сумму 329 млн долларов. Из них около $179 млн выделят на обслуживание и модернизацию ЗРК, включая поставку запасных частей, программное обеспечение и обучение. Еще $150 млн пойдут на закупку услуг связи Starlink и оборудования. Подрядчиком выступит компания Starlink Services.
Уитакер отметил, что военная помощь сопровождается дипломатическими усилиями Белого дома. По его словам, Дональд Трамп ведет закулисные переговоры с Кремлем, одновременно усиливая экономическое давление на Россию.
29 августа Пентагон одобрил еще одну сделку — продажу Киеву 3 350 авиационных крылатых ракет ERAM с дальностью до 450 км. Стоимость контракта составила 825 млн долларов.