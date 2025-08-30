Министерство обороны России опубликовало выступление начальника Генштаба Валерия Герасимова, который «подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи войскам на осень».

Герасимов заявил, что выполнение задач так называемой «СВО» будет продолжено «наступательными действиями». По его словам, российское командование уточнило цели группировок на осенний период.

Он также утверждает, что «стратегическая инициатива находится у российских войск».

«Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник сосредоточил усилия на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери. ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для «затыкания дыр», — сказал он.