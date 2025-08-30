ВОЙНА В УКРАИНЕ
Россия намерена продолжать войну
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что «специальная военная операция» будет продолжена наступательными действиями
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов / AP
30 августа 2025 г.

Министерство обороны России опубликовало выступление начальника Генштаба Валерия Герасимова, который «подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи войскам на осень». 

Герасимов заявил, что выполнение задач так называемой «СВО» будет продолжено «наступательными действиями». По его словам, российское командование уточнило цели группировок на осенний период. 

Он также утверждает, что «стратегическая инициатива находится у российских войск».  

«Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник сосредоточил усилия на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери. ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для «затыкания дыр», — сказал он. 

В июле российские войска объявили о взятии Часова Яра. По данным Минобороны РФ, летом темпы продвижения увеличились с 300–400 кв. км в месяц до 600–700. Одновременно после установления контроля над Курской областью Москва заявила о продвижении в Сумской области, где создала «буферную зону». 

На Покровском направлении российские военные сообщили о занятии ряда населенных пунктов, включая Селидово, Новогродовку, Украинск и Луначарское.  

В июне, по данным The New York Times, Москва добилась наибольшего продвижения с начала года. В июле сообщения о движении российских подразделений поступили уже из Днепропетровской области. 

