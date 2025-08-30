В ночь на 30 августа Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Под обстрел попали 14 областей страны.
По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано 582 средства воздушного нападения: 537 ударных дронов Shahed и их имитаторов, а также 45 ракет, включая восемь баллистических «Искандер-М» и десятки крылатых.
Силам ПВО удалось уничтожить или подавить 548 целей. Среди них — 510 беспилотников, шесть баллистических и 32 крылатые ракеты.
Самые тяжелые последствия зафиксированы в Запорожье. По данным областной администрации, по городу нанесено не менее 12 ударов. Разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, промышленные объекты и кафе. Возникли пожары.
В результате атак один человек погиб, 24 получили ранения, среди них трое детей. Госпитализированы не менее 12 пострадавших. В городе повреждено оборудование «Запорожьеоблэнерго», зафиксированы перебои с электричеством. Энергетики ведут восстановительные работы.
В Киевской области обломки повредили железнодорожную инфраструктуру. Из-за этого возникли массовые задержки пассажирских поездов, включая международные маршруты. В Днепре и Павлограде разрушены жилые дома и вспыхнули пожары. Взрывы также были слышны в Житомирской, Черкасской, Хмельницкой, Черниговской и других областях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары пришлись преимущественно по гражданским объектам.
«Обычные жилые дома, предприятия, вся инфраструктура, от которой зависит жизнь людей, стали целью террора», — сказал он.
Зеленский призвал мировое сообщество к решительным действиям.
«Эта война не прекратится от политических заявлений — нужны настоящие шаги. Мы ждем действий Америки, Европы и всего мира», — отметил он, потребовав усиления санкций против Москвы и ее союзников.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.