В ночь на 30 августа Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Под обстрел попали 14 областей страны.

По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано 582 средства воздушного нападения: 537 ударных дронов Shahed и их имитаторов, а также 45 ракет, включая восемь баллистических «Искандер-М» и десятки крылатых.

Силам ПВО удалось уничтожить или подавить 548 целей. Среди них — 510 беспилотников, шесть баллистических и 32 крылатые ракеты.

Самые тяжелые последствия зафиксированы в Запорожье. По данным областной администрации, по городу нанесено не менее 12 ударов. Разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, промышленные объекты и кафе. Возникли пожары.

В результате атак один человек погиб, 24 получили ранения, среди них трое детей. Госпитализированы не менее 12 пострадавших. В городе повреждено оборудование «Запорожьеоблэнерго», зафиксированы перебои с электричеством. Энергетики ведут восстановительные работы.

В Киевской области обломки повредили железнодорожную инфраструктуру. Из-за этого возникли массовые задержки пассажирских поездов, включая международные маршруты. В Днепре и Павлограде разрушены жилые дома и вспыхнули пожары. Взрывы также были слышны в Житомирской, Черкасской, Хмельницкой, Черниговской и других областях.