ВОЙНА В УКРАИНЕ
Россия обрушила на Украину сотни дронов и ракет
Россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив за ночь 582 ракеты и дрона, один человек погиб, десятки пострадали
30 августа 2025 г.

В ночь на 30 августа Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Под обстрел попали 14 областей страны. 

По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано 582 средства воздушного нападения: 537 ударных дронов Shahed и их имитаторов, а также 45 ракет, включая восемь баллистических «Искандер-М» и десятки крылатых. 

Силам ПВО удалось уничтожить или подавить 548 целей. Среди них — 510 беспилотников, шесть баллистических и 32 крылатые ракеты. 

Самые тяжелые последствия зафиксированы в Запорожье. По данным областной администрации, по городу нанесено не менее 12 ударов. Разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, промышленные объекты и кафе. Возникли пожары. 

В результате атак один человек погиб, 24 получили ранения, среди них трое детей. Госпитализированы не менее 12 пострадавших. В городе повреждено оборудование «Запорожьеоблэнерго», зафиксированы перебои с электричеством. Энергетики ведут восстановительные работы. 

В Киевской области обломки повредили железнодорожную инфраструктуру. Из-за этого возникли массовые задержки пассажирских поездов, включая международные маршруты. В Днепре и Павлограде разрушены жилые дома и вспыхнули пожары. Взрывы также были слышны в Житомирской, Черкасской, Хмельницкой, Черниговской и других областях. 

Читайте также

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары пришлись преимущественно по гражданским объектам.  

«Обычные жилые дома, предприятия, вся инфраструктура, от которой зависит жизнь людей, стали целью террора», — сказал он. 

Зеленский призвал мировое сообщество к решительным действиям.  

«Эта война не прекратится от политических заявлений — нужны настоящие шаги. Мы ждем действий Америки, Европы и всего мира», — отметил он, потребовав усиления санкций против Москвы и ее союзников. 

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон. 

