ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Киев: цель ударов — снизить наступательный потенциал армии РФ
Украинские военные сообщили об ударах беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в России
Киев: цель ударов — снизить наступательный потенциал армии РФ
В России под ударом дронов снова оказались нефтеперерабатывающие заводы / Reuters
30 августа 2025 г.

В ночь на 30 августа украинские военные нанесли удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. 

В заявлении говорится, что операция проводилась «для снижения наступательного потенциала» российской армии и осложнения поставок топлива воинским частям. 

По данным украинской стороны, целями стали два крупных предприятия — НПЗ в Краснодарском крае и завод в Сызрани Самарской области. Оба объекта имеют стратегическое значение для обеспечения российских вооруженных сил. 

В Генштабе ВСУ уточнили, что мощности Краснодарского завода составляют около 3 млн тонн в год, а переработка Сызранского предприятия достигает 8,5 млн тонн. 

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил возгорание на территории НПЗ. По официальным данным, пожар охватил около 300 квадратных метров и возник из-за «падения обломков беспилотников». Повреждена одна из технологических установок, сотрудников эвакуировали. Пострадавших нет. 

Читайте также

В Самарской области о происшествии первым сообщил телеграм-канал Shot. Очевидцы видели столб дыма в районе завода после ночных взрывов. Позднее губернатор Вячеслав Федорищев признал «попытку атаки» на промышленный объект в Сызрани, не уточнив деталей. 

Минобороны России заявило, что за ночь средствами ПВО были «перехвачены и уничтожены» 86 украинских беспилотников. В ведомстве сообщили о дронах в девяти регионах, а также над Черным морем и в аннексированном Крыму. 

По официальным данным, в Ростовской области сбили 13 дронов, в Краснодарском крае — 11, в Брянской — пять, в Белгородской — четыре, в Смоленской, Калужской и Тверской — по два, в Тульской и Курской областях — по одному. Кроме того, над Черным морем уничтожено 30 беспилотников, а над Крымом — 15. 

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us