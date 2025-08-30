В ночь на 30 августа украинские военные нанесли удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В заявлении говорится, что операция проводилась «для снижения наступательного потенциала» российской армии и осложнения поставок топлива воинским частям.

По данным украинской стороны, целями стали два крупных предприятия — НПЗ в Краснодарском крае и завод в Сызрани Самарской области. Оба объекта имеют стратегическое значение для обеспечения российских вооруженных сил.

В Генштабе ВСУ уточнили, что мощности Краснодарского завода составляют около 3 млн тонн в год, а переработка Сызранского предприятия достигает 8,5 млн тонн.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил возгорание на территории НПЗ. По официальным данным, пожар охватил около 300 квадратных метров и возник из-за «падения обломков беспилотников». Повреждена одна из технологических установок, сотрудников эвакуировали. Пострадавших нет.