В ночь на 30 августа украинские военные нанесли удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В заявлении говорится, что операция проводилась «для снижения наступательного потенциала» российской армии и осложнения поставок топлива воинским частям.
По данным украинской стороны, целями стали два крупных предприятия — НПЗ в Краснодарском крае и завод в Сызрани Самарской области. Оба объекта имеют стратегическое значение для обеспечения российских вооруженных сил.
В Генштабе ВСУ уточнили, что мощности Краснодарского завода составляют около 3 млн тонн в год, а переработка Сызранского предприятия достигает 8,5 млн тонн.
Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил возгорание на территории НПЗ. По официальным данным, пожар охватил около 300 квадратных метров и возник из-за «падения обломков беспилотников». Повреждена одна из технологических установок, сотрудников эвакуировали. Пострадавших нет.
В Самарской области о происшествии первым сообщил телеграм-канал Shot. Очевидцы видели столб дыма в районе завода после ночных взрывов. Позднее губернатор Вячеслав Федорищев признал «попытку атаки» на промышленный объект в Сызрани, не уточнив деталей.
Минобороны России заявило, что за ночь средствами ПВО были «перехвачены и уничтожены» 86 украинских беспилотников. В ведомстве сообщили о дронах в девяти регионах, а также над Черным морем и в аннексированном Крыму.
По официальным данным, в Ростовской области сбили 13 дронов, в Краснодарском крае — 11, в Брянской — пять, в Белгородской — четыре, в Смоленской, Калужской и Тверской — по два, в Тульской и Курской областях — по одному. Кроме того, над Черным морем уничтожено 30 беспилотников, а над Крымом — 15.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.