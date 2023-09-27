Германия усилит границу с Польшей и Чехией, сообщает Politico cо ссылкой на неназванного немецкого чиновника. По данным источника издания, проверки будут вводиться временно и на отдельных пограничных переходах.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер уже сообщала о намерении ввести дополнительный контроль на границе. «Чтобы остановить деятельность незаконных перевозчиков беженцев, мы сейчас готовим дополнительные проверки на границах с Польшей и Чехией», — цитировало ее агентство ТАСС.

По словам министра, она поддерживает тесный контакт с коллегами в обеих странах для координации действий: «Моя цель — максимальное давление на тех, кто перевозит нелегалов, а также защита людей, которые пересекают границы в опасных условиях».

За восемь месяцев текущего года в Германии попросили убежище около 204 тыс. человек. Это на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Канцлер Германии Олаф Шольц связывает нынешний миграционный кризис с последствиями коррупционного кризиса в Польше, где были выявлены факты дачи взяток за получение виз. Соответствующие заявление он сделал на митинге в Баварии. Шольц призвал польские власти разобраться в ситуации с получением виз в Африке и Азии.

Он также допускал, что на границе, в том числе польской, могут быть введены ограничения. И отметил необходимость эффективнее проводить депортацию из-за роста числа мигрантов, подчеркнув приверженность страны праву людей, которые запрашивают убежище.

На заявление Шольца отреагировали в Варшаве. «Во имя хороших двусторонних отношений я призываю канцлера Германии уважать польский суверенитет и воздерживаться от заявлений, наносящих ущерб нашим отношениям», — сказал глава МИД страны Збигнев Рау и попросил канцлера не вмешиваться во внутренние дела Польши.