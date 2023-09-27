Итальянский специалист Винченцо Монтелла подписал трехлетний контракт, в рамках которого он будет занимать пост тренера сборной Турции по футболу. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

На церемонии подписания контракта в Стамбуле 49-летний Монтелла заявил, что без колебаний принял предложение Турецкой футбольной федерации, очень рад работать в Турции и сделает все возможное для ее успеха.

«Мы хотим за счет футбола подарить счастье всем болельщикам и людям страны», — сказал он.

На текущий момент сборная Турции с 10 очками занимает второе место в отборочной группе D на ЕВРО-2024, уступая Хорватии, у которой также 10 очков, но остается одна игра в запасе.

В следующем матче 12 октября Турция отправится в Хорватию. Это решающая игра, которая, скорее всего, определит лидерство в группе. Армения и Уэльс имеют по 7 очков. Латвия проиграла все свои пять матчей и лишилась шансов на выход из группы.

На Евро-2024 выйдут две лучшие команды из каждой группы.

До завершения карьеры в 2009 году Монтелла много лет играл за «Рому». В составе этой команды он выиграл титул итальянской Серии А, Кубок Италии и Суперкубок. Также он провел 20 матчей за сборную Италии, выступая за свою страну на Евро-2000 и Чемпионате мира по футболу 2002 года.

Монтелла тренировал итальянские футбольные клубы «Рома», «Катания», «Фиорентина», «Сампдория», «Милан», также испанскую «Севилью». Он привел «Милан» к победе в Суперкубке Италии в сезоне 2016–17.