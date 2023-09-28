ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: Киеву нужно «больше средств» для уничтожения российского оружия
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киеву нужно «больше средств», чтобы уничтожать российские беспилотники, ракеты и самолеты. Его слова приводит TRT World.
Зеленский: Киеву нужно «больше средств» для уничтожения российского оружия
Зеленский: Киеву нужно «больше средств» / Photo: Reuters
28 сентября 2023 г.

«‎‎Нашим воинам нужно больше средств уничтожения российских ракет, [иранских дронов-камикадзе] «‎‎Шахедов» и других боевых дронов, а также российской авиации», — заявил украинский лидер.

«И я благодарен всем в мире, кто уже помогает и готов увеличить помощь нашей стране средствами, которые могут обеспечить большую защиту от российского терроризма», — отметил политик.

РФ увеличивает расходы на оборону

Не только Украина намерена укреплять оборону. Власти РФ 28 сентября также сообщили, что намерены увеличить расходы на оборону почти на 70% в 2024 году. Об этом говорится в документе российского Минфина. Ресурсы нужны Москве для продолжения полномасштабного наступления в Украине, отмечает TRT World.

В документе министерства говорится: расходы на оборону вырастут более чем на 68% в годовом исчислении и составят почти 10,8 трлн рублей ($111,15 млрд). Это составит около 6% ВВП — больше, чем вся расходная часть бюджета, выделенная на социальную политику.

«‎‎Фокус экономической политики смещается с антикризисной повестки дня на продвижение целей национального развития», — пишут авторы документа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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