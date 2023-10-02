Ответственный за контакты с армянами Карабаха Рамин Мамедов на встречах с представителями армянского населения в Евлахе и Ходжалы 21, 25 и 29 сентября представил план Азербайджана по реинтеграции армян, передает APA. Агентство обнародовало детали азербайджанского плана.

Подчеркивается, что реинтеграция осуществляется в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе Конституции, законов и международных обязательств страны.

Согласно обнародованному плану, жителям Карабаха гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры, свободу вероисповедания, охрану культурных и религиозных памятников, а также создается возможность использования армянского языка.

«Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности, гарантируется равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого»,— передает APA.

Управление в Карабахе, согласно плану, должны будут осуществлять специальные представительства президента Азербайджана Ильхама Алиева. Армяне могут быть привлечены к работе в этих спецпредставительствах. В регионе будут формироваться выборные муниципалитеты, а вопрос получения азербайджанского гражданства для местных жителей будет решаться в соответствии с Конституцией страны, передает агентство.

В плане отмечается, что процесс разоружения и демобилизации армян в Карабахе завершается, у жителей изымается все оружие. За порядок и безопасность в регионе отвечают органы внутренних дел Азербайджана, в которых также могут работать и армяне.

Азербайджан планирует в течение определенного периода времени обеспечить в Карабахе средний по стране уровень физической и социальной инфраструктур, включая образование, здравоохранение, энергетику, газ, воду, дороги, связь и мелиорацию.

«Пакет стимулирующих мер, включая налоговые и таможенные льготы, связанные с особым экономическим режимом, введенным в целях ускорения экономического развития в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, распространяется на территории проживания жителей», — передает агентство.

Кроме того, предусмотрены меры поддержки предпринимательской деятельности, осуществляемой на территориях проживания жителей. Фермерам предоставляются субсидии, и они освобождаются от всех налогов, кроме земельного.