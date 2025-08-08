В поселке Улькен на юго-востоке Казахстана началось строительство первой атомной электростанции. Генеральным подрядчиком проекта выступает российская корпорация «Росатом».
Ожидается, что АЭС будет введена в эксплуатацию в 2035–2036 годах. Строительство реализуется в рамках российско-казахстанского сотрудничества в сфере мирного атома.
На церемонии запуска проекта председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что станция станет стратегическим объектом и основой для технологического рывка страны.
«АЭС станет стратегическим проектом, ключевым драйвером развития атомной промышленности, региональной инфраструктуры, индустриально-инновационного прогресса и долгосрочного экономического роста», — подчеркнул он.
По его словам, проект позволит Казахстану подготовить новое поколение высококвалифицированных специалистов, укрепить научно-исследовательскую базу и расширить образовательный потенциал.
В церемонии также принял участие генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
Решение о строительстве первой АЭС в Жамбылском районе Алматинской области было принято по итогам референдума в 2024 году. В феврале 2025-го правительство официально утвердило площадку, а в июне было объявлено, что реализацию проекта возглавит российская сторона.
Власти Казахстана также рассматривают возможность строительства ещt двух атомных электростанций. Их локации пока не определены окончательно. Предполагается, что одним из возможных подрядчиков может стать китайская государственная корпорация China National Nuclear Corporation (CNNC).
