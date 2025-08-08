В поселке Улькен на юго-востоке Казахстана началось строительство первой атомной электростанции. Генеральным подрядчиком проекта выступает российская корпорация «Росатом».

Ожидается, что АЭС будет введена в эксплуатацию в 2035–2036 годах. Строительство реализуется в рамках российско-казахстанского сотрудничества в сфере мирного атома.

На церемонии запуска проекта председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что станция станет стратегическим объектом и основой для технологического рывка страны.

«АЭС станет стратегическим проектом, ключевым драйвером развития атомной промышленности, региональной инфраструктуры, индустриально-инновационного прогресса и долгосрочного экономического роста», — подчеркнул он.

По его словам, проект позволит Казахстану подготовить новое поколение высококвалифицированных специалистов, укрепить научно-исследовательскую базу и расширить образовательный потенциал.