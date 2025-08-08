В ведущих европейских столицах растет обеспокоенность из-за планов организовать саммит между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом без участия Владимира Зеленского, пишет Washington Post (WP).

Дипломаты опасаются, что такой формат позволит Москве обойти европейских посредников и навязать условия, выгодные Кремлю, уточняет издание.

Поводом для тревоги стало заявление Трампа, сделанное в Овальном кабинете, о том, что встреча Путина с Зеленским — это необязательное условие для переговоров между Вашингтоном и Москвой.

«Нет, не нужна (встреча), — сказал он. — Они хотят встретиться со мной, и я сделаю все, чтобы остановить убийства».

Хотя ранее СМИ сообщили, что саммит возможен лишь после личных переговоров Путина и Зеленского.

В Кремле уже подтвердили, что идет подготовка именно к двусторонней встрече с Трампом. 6 августа в Москве Путин встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. После этого в Вашингтоне заявили, что рассматривается сценарий сначала переговоров Путина с Трампом, а затем — трехсторонней встречи. Однако Кремль настаивает на формате «только вдвоем» — без приглашения Украины и европейских лидеров.