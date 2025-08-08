В ведущих европейских столицах растет обеспокоенность из-за планов организовать саммит между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом без участия Владимира Зеленского, пишет Washington Post (WP).
Дипломаты опасаются, что такой формат позволит Москве обойти европейских посредников и навязать условия, выгодные Кремлю, уточняет издание.
Поводом для тревоги стало заявление Трампа, сделанное в Овальном кабинете, о том, что встреча Путина с Зеленским — это необязательное условие для переговоров между Вашингтоном и Москвой.
«Нет, не нужна (встреча), — сказал он. — Они хотят встретиться со мной, и я сделаю все, чтобы остановить убийства».
Хотя ранее СМИ сообщили, что саммит возможен лишь после личных переговоров Путина и Зеленского.
В Кремле уже подтвердили, что идет подготовка именно к двусторонней встрече с Трампом. 6 августа в Москве Путин встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. После этого в Вашингтоне заявили, что рассматривается сценарий сначала переговоров Путина с Трампом, а затем — трехсторонней встречи. Однако Кремль настаивает на формате «только вдвоем» — без приглашения Украины и европейских лидеров.
В Брюсселе и Киеве выразили обеспокоенность, указывая, что исключение Украины из ключевых переговоров может ослабить ее позиции на международной арене.
После визита Уиткоффа Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, к которому присоединились генсек НАТО Марк Рютте и ряд европейских лидеров — все это, чтобы снизить напряженность среди союзников.
Однако, как уточняет WP, в Европе опасаются, что США и Россия будут договариваться о будущем Украины без украинского руководства — и могут навязать Киеву невыгодные условия. Польские СМИ накануне опубликовали якобы слитый список условий России для мирного процесса, он включает признание российской оккупации востока Украины на 49 либо 99 лет. Киев ранее заявил, что не пойдет на признание территориальных потерь.