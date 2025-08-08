ПОЛИТИКА
Трамп встретится с Путиным без Зеленского?
Президент США опроверг сообщения, что он якобы настаивает на личной встрече лидеров России и Украины
Трамп встретится с Путиным без Зеленского?
Дональд Трамп и Владимир Путин / Reuters
16 часов назад

Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с Владимиром Путиным, даже если российский лидер откажется встречаться с Владимиром Зеленским. Таким образом он опроверг сообщения, что личные контакты двух воюющих президентов являются условием для саммита США и России, передает Reuters.

Вечером 7 августа Трамп подчеркнул: встреча Путина с Зеленским не нужна, чтобы организовать переговоры между Вашингтоном и Москвой. 

«Нет, не нужна, — сказал он. — Они хотели бы встретиться со мной, и я сделаю все, чтобы остановить убийства».

Это противоречит информации The New York Post (NYP), чьи источники ранее утверждали, что саммит состоится только после личной встречи Путина и Зеленского. Сам российский лидер ранее де-факто исключил встречу с украинским лидером.

По словам президента РФ, он не возражает против переговоров с Зеленским, но для этого нужно создать условия, до которых пока «далеко». При этом в Кремле заявили, что готовятся к двустороннему саммиту с Трампом уже на следующей неделе — без Зеленского.

6 августа в Москве Путин встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. После этого в Вашингтоне сообщили, что обсуждалась идея сначала провести переговоры Путина с Трампом, а затем — встречу в трехстороннем формате. Кремль это отрицает. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва предлагает сосредоточиться на двустороннем формате.

Место проведения саммита и дата пока не определены, но Путин назвал ОАЭ «подходящей площадкой».

Переговоры Путина и Трампа без участия Украины вызывают тревогу в Киеве и европейских столицах, где настаивают на обязательном присутствии украинской стороны. Москва же рассчитывает использовать встречу с Трампом для переговоров напрямую, обходя Европу.

