Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с Владимиром Путиным, даже если российский лидер откажется встречаться с Владимиром Зеленским. Таким образом он опроверг сообщения, что личные контакты двух воюющих президентов являются условием для саммита США и России, передает Reuters.

Вечером 7 августа Трамп подчеркнул: встреча Путина с Зеленским не нужна, чтобы организовать переговоры между Вашингтоном и Москвой.

«Нет, не нужна, — сказал он. — Они хотели бы встретиться со мной, и я сделаю все, чтобы остановить убийства».

Это противоречит информации The New York Post (NYP), чьи источники ранее утверждали, что саммит состоится только после личной встречи Путина и Зеленского. Сам российский лидер ранее де-факто исключил встречу с украинским лидером.

По словам президента РФ, он не возражает против переговоров с Зеленским, но для этого нужно создать условия, до которых пока «далеко». При этом в Кремле заявили, что готовятся к двустороннему саммиту с Трампом уже на следующей неделе — без Зеленского.