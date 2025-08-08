ПОЛИТИКА
Мадуро дороже Усамы бен Ладена?
США удвоили сумму вознаграждения за информацию, которая поможет задержать венесуэльского президента Николаса Мадуро, — теперь она составляет $50 млн
Президент Венесуэлы Николаса Мадуро / AP
17 часов назад

США объявили о резком увеличении награды за информацию, которая может привести к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщила американский генеральный прокурор Пэм Бонди в социальной сети X.

«Он — один из крупнейших торговцев наркотиками в мире и угроза нашей национальной безопасности. Поэтому мы увеличиваем вдвое награду», — заявила Бонди. По ее словам, Мадуро использует «зарубежные террористические организации» для поставки в США наркотиков и распространения насилия.

Теперь вознаграждение составляет $50 млн.

Как напоминает агентство Associated Press, обвинения против Мадуро в наркотерроризме и заговоре с целью ввоза кокаина были выдвинуты в 2020 году — в первый срок президента Дональда Трампа. Тогда за помощь в его поимке была назначена награда в $15 млн. Позже сумму увеличили до $25 млн — именно столько ранее предлагалось за информацию о главе «Аль-Каиды» Усаме бен Ладене после терактов 11 сентября.

Николас Мадуро возглавил Венесуэлу в 2013 году после смерти Уго Чавеса. В 2024 году Дональд Трамп, уже в статусе кандидата в президенты, поддержал оппозицию Венесуэлы и заявил, что признает Эдмундо Гонсалеса избранным главой государства, отказавшись признать легитимность победы Мадуро. Тогда же он называл Мадуро диктатором.

После возвращения в Белый дом Трамп отозвал разрешение на добычу и поставки венесуэльской нефти, а также начал депортацию мигрантов из Венесуэлы.

Сам Мадуро после победы Трампа призвал нового американского президента выстраивать отношения «на основе уважения, диалога, здравого смысла и взаимопонимания».

