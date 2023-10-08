Военно-политический кабинет Израиля санкционировал переход страны в «состояние войны» по итогам заседания под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Это подразумевает начало полномасштабных боевых действий в ответ на наступление, предпринятое боевым крылом движения ХАМАС бригадой «Иззеддин аль-Кассам».

В офисе премьер-министра Израиля уточняют, что инициатива о новом положении принята на основании 40-й статьи документа под названием «Основной закон: Правительство», которая задает формальные рамки «объявления войны или начала значительных военных действий» с одобрения правительства. Это один из актов, которые в Израиле являются альтернативой Конституции. Традиционной версии основного закона у государства нет.

Армия обороны Израиля уже проинформировала, что ведет наступательные действия не только на позиции «Иззеддин аль-Кассам» на юге, но и на северном фронте –– на опорные пункты ливанского движения «Хезболла», объявившего о своем вступлении в боевые действия из солидарности с палестинским сопротивлением.

Переговоры в рамках Лиги

МИД Палестины направил Лиге арабских государств (ЛАГ) запрос на проведение экстренной встречи на уровне министров в связи с последней эскалацией насилия с израильской стороны. В заявлении дипломатического ведомства говорится, что было дано указание «постоянной делегации в Лиге арабских государств запросить экстренное заседание Совета Лиги на министерском уровне». Это происходит в свете усиления «израильской агрессии против палестинского народа», подчеркивается в сообщении.

Палестинская сторона вместе с тем сообщает о сотнях погибших в результате обстрелов со стороны Израиля.

Министерство иностранных дел Марокко в выходные также призвало провести экстренное заседание ЛАГ для «консультаций и координации по поводу ухудшения ситуации в секторе Газа и «начала военных действий, направленных против гражданского населения».

В настоящий момент ведутся интенсивные консультации по поводу министерских переговоров, которые должны состояться уже на этой неделе в штаб-квартире ЛАГ в Каире.

«Необратимая необходимость»

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил ситуацию вокруг сектора Газа по телефону со своим американским коллегой Энтони Блинкеном. Главы дипломатических ведомств провели уже второй разговор за два дня.

В ходе своего выступлении в Стамбуле, на церемонии открытия сирийской православной церкви Святого Ефрема президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что постоянный мир воцарится на Ближнем Востоке только после окончательного решения палестино-израильской проблемы через концепцию о двух государствах.

«Независимое Палестинское государство с географической целостностью и столицей в Иерусалиме является необратимой необходимостью, –– подчеркнул Эрдоган. –– Турция готова сделать все возможное, чтобы как можно скорее остановить столкновения и снизить напряженность, обострившуюся на фоне последних событий. Мы полны решимости продолжать активизировать дипломатические усилия для восстановления спокойствия».

Глава государства напомнил, что Анкара является ключевым посредником, готовым предоставить конфликтующим сторонам свои дипломатические услуги.