Второй самолет с гуманитарной помощью, отправленный Турецкой Республикой для палестинского народа, который живет в блокированном секторе Газа, прибыл в Египет.

По сведениям египетских СМИ, борт приземлился в международном аэропорту Ариш. После этого помощь, отправленная Анкарой, будет доставлена палестинцам через единственный выход Газы в Египет — пограничный пункт «Рафах».

Ранее 13 октября стало известно, что первая партия гуманитарной помощи из Турецкой Республики перевезена из аэропорта города Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова, на стадион Ариш. Распоряжение направить ее для сектора Газа через Египет отдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В настоящее время турецкую гуманитарную помощь готовятся передать палестинскому Красному Полумесяцу.

Как писал TRT на русском, в ООН ранее осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.