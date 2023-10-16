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Путин: внеблоковый статус Украины чрезвычайно важен для России
Президент РФ отметил: США в 1991 году обещали Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Однако затем последовало пять волн расширения альянса
Путин: внеблоковый статус Украины чрезвычайно важен для России
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16 октября 2023 г.

Для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины, потому что нельзя строить безопасность одних стран за счет подрыва безопасности других. Об этом 16 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«‎Мы говорили о том, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других, безопасность для всех должна быть одинаковой. В этой связи для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины»‎, — заявил Путин.

Он отметил: Москва имеет право обеспечивать свою безопасность, как и любое другое государство. «‎‎Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали», — подчеркнул политик.

Путин заявил: в 1991 году администрация США обещала российскому руководству, что НАТО не будет расширяться на восток. «‎После этого состоялось пять волн расширения [альянса], и каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Все, до свидания‎»‎, — отметил президент РФ.

Путин также подчеркнул: Россия «‎‎никогда не возражала» против мирного урегулирования ситуации в Украине. По его словам, именно украинская сторона отказывается от диалога. Если Киев хочет начать мирные переговоры, ему следует отменить указ о запрете на диалог с Россией, пока во главе государства стоит Владимир Путин. «Мы готовы [на мирные переговоры], в том числе используя предложения наших китайских друзей», — уточнил политик.

С момента своего создания в 1949 году НАТО расширялся восемь раз. До распада СССР в 1991 году альянс успел провести три волны расширения. В 1991 году в альянс приняли Венгрию, Польшу и Чехию. В 2004 году в НАТО вступили Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. В 2009 году — Албания и Хорватия. В 2017 и 2020 году — Черногория и Северная Македония. В 2023 году — Финляндия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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