Для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины, потому что нельзя строить безопасность одних стран за счет подрыва безопасности других. Об этом 16 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«‎Мы говорили о том, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других, безопасность для всех должна быть одинаковой. В этой связи для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины»‎, — заявил Путин.

Он отметил: Москва имеет право обеспечивать свою безопасность, как и любое другое государство. «‎‎Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали», — подчеркнул политик.

Путин заявил: в 1991 году администрация США обещала российскому руководству, что НАТО не будет расширяться на восток. «‎После этого состоялось пять волн расширения [альянса], и каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Все, до свидания‎»‎, — отметил президент РФ.

Путин также подчеркнул: Россия «‎‎никогда не возражала» против мирного урегулирования ситуации в Украине. По его словам, именно украинская сторона отказывается от диалога. Если Киев хочет начать мирные переговоры, ему следует отменить указ о запрете на диалог с Россией, пока во главе государства стоит Владимир Путин. «Мы готовы [на мирные переговоры], в том числе используя предложения наших китайских друзей», — уточнил политик.

С момента своего создания в 1949 году НАТО расширялся восемь раз. До распада СССР в 1991 году альянс успел провести три волны расширения. В 1991 году в альянс приняли Венгрию, Польшу и Чехию. В 2004 году в НАТО вступили Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. В 2009 году — Албания и Хорватия. В 2017 и 2020 году — Черногория и Северная Македония. В 2023 году — Финляндия.