Илон Маск допустил блокировку его соцсети X в Евросоюзе. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на источники.

Собеседники портала отмечают: предприниматель обсуждал вероятность блокировки соцсети из-за нового европейского закона о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA).

По данным издания, Маск несколько раз обращался к еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону и просил его четко прояснить, что нужно сделать Х, чтобы соответствовать всем нормам DSA.

Однако европейский чиновник не дал ясного ответа на запросы Маска, уточняет портал. В этой связи предприниматель готов «к самым радикальным решениям», подчеркивают источники Business Insider. По их словам, владелец соцсети допускает возможность ее блокировки в ЕС.

Также возможен вариант с ограничением доступа к X для жителей Евросоюза. «Он потерял терпение», — уточнил один из собеседников издания.

DSA вступил в силу в августе текущего года. Закон существенно усиливает контроль ЕС над 19 большими платформами, включая X, TikTok, Instagram, YouTube, Google, Amazon Store.

По словам еврочиновника Бретона, приоритеты нового закона — защита детей и борьба с дезинформацией, в том числе «с пророссийской пропагандой».

Сам Маск позднее опроверг сообщения СМИ о блокировке.

«Очередная ложь Business Insider. Я не считаю их настоящим изданием», — написал предприниматель в X, комментируя публикацию.