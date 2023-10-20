США 18 октября провели в Неваде испытания с подземным химическим взрывом «для глобального снижения ядерных угроз». Об испытаниях сообщает сайт американского Минэнерго.

В этот же день Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Команда объекта национальной безопасности Невады провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности США выявлять ядерные взрывы малой мощности по всему миру», — сообщили в Министерстве энергетики. Испытания прошли в туннеле P в Зоне 12 Невадского испытательного полигона. Ведомство уточняет: такого рода испытания «продвигают разработку новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия».

Подземные химические испытания называются субкритическими. Они не запрещены по ДВЗЯИ, их периодически проводят РФ и КНР. 5 октября президент России Владимир Путин заявил: в отличие от США, Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что парламент обсудит отзыв ратификации ДВЗЯИ.

18 октября Госдума приняла закон об отзыве ратификации. Он был одобрен единогласно, за него проголосовали 415 депутатов. Причиной Госдума назвала «‎‎необходимость устранить дисбаланс между Россией и США относительно объема обязательств по этому договору». Американцы этот договор так и не ратифицировали.