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США заставили Израиль изменить план по наземной операции в Газе
Вашингтон призвал израильское руководство ограничить потери среди мирных жителей в палестинском эксклаве. Также Пентагон призвал Израиль объяснить последствия операции и обрисовать, что будет после ее проведения
США заставили Израиль изменить план по наземной операции в Газе
фото AA / AA
20 октября 2023 г.

США заставили Израиль пересмотреть планы по проведению наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

На смену вектора повлияли визиты в Израиль американских политиков — президента Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина.

По данным собеседников агентства, США попросили Израиль ограничить потери среди мирного населения сектора Газа. Также они призвали израильские власти разъяснить будущее сектора после операции. Это привело к тому, что Израиль может начать операцию позже, и она продлится дольше.

19 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что власти страны вскоре отдадут приказ о начале сухопутной операции в секторе Газа.

Джо Байден прибыл в Израиль 18 октября и во время визита в очередной раз заявил о поддержке Израиля. Он пообещал направить в конгресс запрос о выделении «беспрецедентного пакета поддержки обороны» страны.

В обращении к американской нации 19 октября Байден призвал к двухгосударственному решению конфликта. Он подчеркнул: и израильтяне, и палестинцы имеют право на жизнь в независимых государствах. Поэтому обеим сторонам нужно двигаться к созданию суверенных арабского и еврейского государств согласно решению ООН.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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