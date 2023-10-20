ПОЛИТИКА
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Университеты США лишают финансирования из-за позиции в поддержку Палестины
Крупные доноры прекращают спонсирование американских вузов из-за их позиции по Палестине и Израилю. В академических учреждениях растет напряженность из-за ограничений свободы слова
Университеты США лишают финансирования из-за позиции в поддержку Палестины
Университет в США / Others
20 октября 2023 г.

Доноры отзывают миллионы долларов запланированного финансирования, чтобы наказать американские университеты за их пропалеcтинскую позицию. Об этом пишет газета Financial Times (FT). Такая политика противоречит сохранению свободы слова в университетах, а также напрямую влияет на схемы финансирования высшего образования.

В прошлом году доноры выделили университетам $60 млрд, отмечает FT.

Среди благотворителей-миллиардеров, которые потребовали вернуть средства, в том числе Марк Роуэн из Apollo Global Management и основатель Limited Brands Лесли Векснер.

Они призвали американские университеты к более решительному осуждению ХАМАС и «антисемитизма», а также к более жестким действиям против студентов, протестующих против действий Израиля.

Кроме того, юридические и инвестиционные фирмы пригрозили аннулировать предложения о работе, которые они сделали студентам, участвующим в пропалестинских демонстрациях.

17 октября Рональд Лаудер, наследник косметической компании Estee Lauder, раскритиковал фестиваль палестинской литературы, проведенный в кампусе Пенсильванского университета. Миллиардер заявил, что откажется от финансирования вуза.

После этого Лиз Мэгилл, президент Пенсильванского университета, заявила: «Наш вуз решительно выступает против террористических атак ХАМАС в Израиле и против антисемитизма».

Миллиардер Лесли Векснер, бывший CEO компании Victoria's Secret, сообщил в электронном письме наблюдательному совету университета, что его фонд «официально прекращает свои финансовые и программные отношения» ввиду того, что Гарвард не смог «‎занять четкую и недвусмысленную позицию против убийств израильских граждан».

Университеты пытаются отстаивать свободу слова

Давление спонсоров вынудило университеты, в том числе Гарвард, Стэнфорд и Пенсильванский университет, попытаться сдержать растущий кризис. При этом некоторые вузы пересмотрели свои предыдущие заявления против насилия, подчеркнув, что они поддерживают Израиль.

Другие университеты, в том числе Университет Северной Каролины, отстаивают принципы свободы слова, разработанные в докладе Кальвина 1967 года для Чикагского университета. Согласно этим принципам колледжи имеют академическую свободу. Университеты настаивают на «институциональной нейтральности в политических и социальных вопросах».

Кен Рот, бывший глава Human Rights Watch (HWR) также выступил в защиту чикагских принципов и заявил, что университеты не должны вовлекаться в политику. Он отметил: ранее школа Кеннеди в университета Гарварда отозвала стипендию для Рота.

По мнению главы HWR, декан вуза принял это решение из-за того, что Рот критиковал Израиль.

«Суть в том, что администрации университетов не должны заниматься публикацией заявлений о событиях в мире», — отметил Рот. — «Они просто поддаются давлению доноров. Их работа должна заключаться в защите академической свободы в своих кампусах».

«Они должны гарантировать, что их ученики будут защищены от насилия, запугивания и преследований, но не от сложных идей», — добавил эксперт. — «Я рассчитываю на то, что университеты подготовят студентов к тому, как решать сложные идеи и спорить с ними. Не закрывать им глаза и уши».

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