Доноры отзывают миллионы долларов запланированного финансирования, чтобы наказать американские университеты за их пропалеcтинскую позицию. Об этом пишет газета Financial Times (FT). Такая политика противоречит сохранению свободы слова в университетах, а также напрямую влияет на схемы финансирования высшего образования.

В прошлом году доноры выделили университетам $60 млрд, отмечает FT.

Среди благотворителей-миллиардеров, которые потребовали вернуть средства, в том числе Марк Роуэн из Apollo Global Management и основатель Limited Brands Лесли Векснер.

Они призвали американские университеты к более решительному осуждению ХАМАС и «антисемитизма», а также к более жестким действиям против студентов, протестующих против действий Израиля.

Кроме того, юридические и инвестиционные фирмы пригрозили аннулировать предложения о работе, которые они сделали студентам, участвующим в пропалестинских демонстрациях.

17 октября Рональд Лаудер, наследник косметической компании Estee Lauder, раскритиковал фестиваль палестинской литературы, проведенный в кампусе Пенсильванского университета. Миллиардер заявил, что откажется от финансирования вуза.

После этого Лиз Мэгилл, президент Пенсильванского университета, заявила: «Наш вуз решительно выступает против террористических атак ХАМАС в Израиле и против антисемитизма».

Миллиардер Лесли Векснер, бывший CEO компании Victoria's Secret, сообщил в электронном письме наблюдательному совету университета, что его фонд «официально прекращает свои финансовые и программные отношения» ввиду того, что Гарвард не смог «‎занять четкую и недвусмысленную позицию против убийств израильских граждан».

Университеты пытаются отстаивать свободу слова

Давление спонсоров вынудило университеты, в том числе Гарвард, Стэнфорд и Пенсильванский университет, попытаться сдержать растущий кризис. При этом некоторые вузы пересмотрели свои предыдущие заявления против насилия, подчеркнув, что они поддерживают Израиль.

Другие университеты, в том числе Университет Северной Каролины, отстаивают принципы свободы слова, разработанные в докладе Кальвина 1967 года для Чикагского университета. Согласно этим принципам колледжи имеют академическую свободу. Университеты настаивают на «институциональной нейтральности в политических и социальных вопросах».

Кен Рот, бывший глава Human Rights Watch (HWR) также выступил в защиту чикагских принципов и заявил, что университеты не должны вовлекаться в политику. Он отметил: ранее школа Кеннеди в университета Гарварда отозвала стипендию для Рота.

По мнению главы HWR, декан вуза принял это решение из-за того, что Рот критиковал Израиль.

«Суть в том, что администрации университетов не должны заниматься публикацией заявлений о событиях в мире», — отметил Рот. — «Они просто поддаются давлению доноров. Их работа должна заключаться в защите академической свободы в своих кампусах».

«Они должны гарантировать, что их ученики будут защищены от насилия, запугивания и преследований, но не от сложных идей», — добавил эксперт. — «Я рассчитываю на то, что университеты подготовят студентов к тому, как решать сложные идеи и спорить с ними. Не закрывать им глаза и уши».