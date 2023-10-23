Спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь сообщил, что в ближайшее время направится в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию для переговоров о проблемах сектора Газа.

«Я посетил Катар и Египет, принял участие в каирском саммите мира, а затем я поеду в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию», –– пояснил он.

По словам китайского представителя, цель его поездки –– провести дискуссию «с каждой из заинтересованных сторон содействие прекращению огня, усиление координации для смягчения напряженной ситуации».

Ранее Пекин отмечал, что «оказывал и будет продолжать оказывать чрезвычайную гуманитарную помощь Палестине по каналам ООН и двусторонним каналам, чтобы помочь облегчить гуманитарный кризис, с которым сталкивается население Газы».

На фоне эскалации представители КНР в лице главы МИД Вана И обращали внимание на то, что Израиль превысил допустимые пределы самообороны и нарушил международное право. По-видимому, сейчас Пекин намерен обсудить опасность готовящейся сухопутной операции против Палестины.

Как отмечал Чжай Цзюнь, ситуация в Газе становится серьезной с каждым днем, и «риск крупномасштабного наземного конфликта никогда не был выше».