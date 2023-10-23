ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Китай намерен обсудить Газу со странами Персидского залива
Пекин направляет своего спецпосланника по Ближнему Востоку в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию на фоне эскалации вокруг Газы
Китай намерен обсудить Газу со странами Персидского залива
Спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь. / Photo: Reuters
23 октября 2023 г.

Спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь сообщил, что в ближайшее время направится в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию для переговоров о проблемах сектора Газа.

«Я посетил Катар и Египет, принял участие в каирском саммите мира, а затем я поеду в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию», –– пояснил он.

По словам китайского представителя, цель его поездки –– провести дискуссию «с каждой из заинтересованных сторон содействие прекращению огня, усиление координации для смягчения напряженной ситуации».

Ранее Пекин отмечал, что «оказывал и будет продолжать оказывать чрезвычайную гуманитарную помощь Палестине по каналам ООН и двусторонним каналам, чтобы помочь облегчить гуманитарный кризис, с которым сталкивается население Газы».

На фоне эскалации представители КНР в лице главы МИД Вана И обращали внимание на то, что Израиль превысил допустимые пределы самообороны и нарушил международное право. По-видимому, сейчас Пекин намерен обсудить опасность готовящейся сухопутной операции против Палестины.

Как отмечал Чжай Цзюнь, ситуация в Газе становится серьезной с каждым днем, и «риск крупномасштабного наземного конфликта никогда не был выше».

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us