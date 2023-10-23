США решили направить в Восточное Средиземноморье два авианосца якобы для сдерживания любых возможных атак против Израиля. Однако это решение ещё сильнее увеличит асимметрию между двумя сторонами израильско-палестинского конфликта, пишет TRT World.

На вторую неделю конфликта Израиль усилил атаки по осажденной Газе. Ранее израильские военные нанесли удар по больнице Аль-Ахли в эксклаве, в результате чего сотни людей погибли и тысячи получили ранения, отмечает издание.

На фоне ожидаемой наземной операции Израиля в Газе цель отправки американских авианосцев в регион — посеять семена нестабильности, а также обеспечить военное прикрытие продолжающимся зверствам Израиля, считают опрошенные TRT эксперты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган негативно отреагировал на решение Вашингтона. Политик поставил под сомнение фактическую цель этого шага и отметил его влияние на разжигание конфликта.

«Наши усилия по обеспечению мира были сорваны такими шагами, как отправка авианосцев в регион, прекращение помощи палестинскому народу и массовое наказание жителей Газы», — заявил турецкий лидер 18 октября после того, как стало известно об израильской атаке по госпиталю.

По словам экспертов, есть много других способов и каналов, которые США могли бы использовать для «сдерживания любого нападения на Израиль».

Действительно ли Израилю нужна военная помощь?

«Я дал указание авианосной ударной группе ВМС США Dwight D. Eisenhower начать движение в Восточное Средиземноморье в рамках наших усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля или любых усилий по расширению этой войны после нападения ХАМАС на Израиль», — заявил министр обороны США Ллойд Остин после отправки в регион второго авианосца.

USS Gerald R. Ford, первый авианосец, отправленный в регион, — новейший и самый технически продвинутый авианосец ВМС США. На борту корабля — 5 тыс. моряков и несколько десятков боевых самолетов.

USS Dwight D. Eisenhower — второй авианосец, оснащенный различными системами обнаружения и радиоэлектронной борьбы, а также радарами управления.

В дополнение к двум авиационным ударным группам США также разместили в регионе штурмовики F15, F16 и A10, расширив свои флотилии.

Израиль уже ведет асимметричную войну, направленную на разрушение осажденной Газы и резню ее населения, пишет TRT World. По данным авторов издания, Израиль использует стратегию, которая включает в себя отключение подачи воды, электричества и продуктов питания в Газу.

Эксперт по безопасности и преподаватель Университета Бахчешехир Абдулла Агар утверждает, что непоколебимая поддержка США значительно увеличивает позицию Израиля. По словам эксперта, основная функция этих авианосцев — прикрыть любую возможную наземную операцию Израиля и сдержать потенциальные атаки региональных игроков.

Психологическая и символическая война

Опрошенные TRT эксперты подчеркивают: отправка американских авианосцев в регион носит во многом символический характер.

Тобиас Шумахер, профессор европейских исследований Норвежского университета науки и технологий, считает этот шаг Вашингтона демонстрацией силы.

«По словам президента США Джо Байдена, это сигнализирует о том, что США стоят «плечом к плечу» с со своим израильским союзником», — отметил эксперт.

Бывший специальный докладчик ООН и почетный профессор международного права Принстонского университета Ричард Фальк рассуждает в том же ключе. По его словам, «этот шаг задуман как психологическая и символическая демонстрация поддержки Израиля, а не что-то, что существенно необходимо для безопасности или успеха израильской операции».

Геостратегическое значение Восточного Средиземноморья

В попытках США заявить о своем присутствии в любом конфликте в Восточном Средиземноморье нет ничего нового, пишет TRT World.

Ранее ударная подводная лодка США вошла в порт греков-киприотов для продажи оружия местной греческой администрации. Это произошло после того, как США в одностороннем порядке сняли эмбарго на поставки оружия Кипру.

Но почему США продолжают повторять действия, которые лишь добавляют нестабильности региону?

По мнению профессора Шумахера, в регионе находятся крупные месторождения природного газа, а также стратегические объекты, вроде Суэцкого канала, а также важные региональные союзники США. Это делает этот регион важным для Вашингтона.

Учитывая геополитическую и стратегическую важность Восточного Средиземноморья, Фальк отмечает: «Отправку авианосной группы можно интерпретировать как способ сказать, что это зона, в которой доминирует Запад и в которой есть очень ценное газовое месторождение. Другими словами, это продолжение сети безопасности и экономического контроля США, НАТО, Израиля».

Опасения Турции

Турция раскритиковала решение Вашингтона направить в Восточное Средиземноморье авианосную группу. Анкара считает, что этот шаг может усугубить конфликт.

Ссылаясь на инцидент, когда американский F 16 сбил турецкий беспилотник во время воздушной операции Турции на севере Сирии, Агар отмечает: «Хотя Турция и США — союзники по НАТО, между ними существует кризис доверия. В его центре находится террористическая организация ОНС/РПК, которую США поддерживают уже много лет».

Это объясняет обеспокоенность Турции по поводу того, как расположение американских авианосцев может усугубить нестабильность в регионе. Агар уточняет: авианосцы увеличивают влияние США в регионе.

Личный состав двух авианосцев включает в себя специальные подразделения, офицеров разведки и пехоту, которую Вашингтон может задействовать в случае необходимости.

«Вся американская техника, направляемая в Восточное Средиземноморье, предназначена не только для поддержки Израиля в его операциях в секторе Газа, но и во всех других конфликтах, в которых участвует Израиль», — заключил Агар.