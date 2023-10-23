ПОЛИТИКА
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Михаил Гусман: Турция и Россия находятся под информационной атакой
Единственное, что может противостоять фальшивым новостям и дезинформации, — это «правда», отметил Гусман.
Михаил Гусман: Турция и Россия находятся под информационной атакой
Михаил Гусман / Others
23 октября 2023 г.

Вопрос защиты общественности от информационных атак и дезинформации обсуждался на 51-й конференции Азиатско-Тихоокеанской ассоциации информационных агентств (OANA).

В разговоре с корреспондентом агентства Анадолу (АА) заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман обратил внимание на опасность дезинформации в медийном поле: «Мы чувствуем, что находимся в состоянии информационной войны. Такие страны, как Турция и Россия подвергаются информационной атаке».

Гуcман отметил, что простые люди не знают правды о некоторых конкретных ситуациях, и указал на ответственность профессиональных журналистов и агентств по защите общества.

«Мир кардинально изменился и скоро уже никогда не будет прежним», — сказал Гусман. «Наша задача — сообщать факты такими, какие они есть», — добавил он.

Гусман также отметил, что единственное, что может противостоять фальшивым новостям и дезинформации, — это «правда».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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