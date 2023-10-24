В полдень израильская армия усилила атаки на север сектора Газа.

Израильская авиация совершила многочисленные налеты на северные районы, включая квартал Бейт-Ханун. В дополнение к авиаударам этот квартал также подвергся обстрелу из гаубиц.

Столбы дыма, образовавшиеся в результате массированных бомбардировок Израиля, видны из районов вблизи границы на севере сектора Газа.

Израильская армия в течение всей ночи также наносила интенсивные удары по территориям палестинского эксклава.

Как сообщает, агентство WAFA, жертвами израильских нападений в Газе за одну ночь стали 120 палестинцев, включая детей и женщин. Об этом сообщает палестинское. С начала обострения конфликта погибло более 5 тыс. палестинцев.