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Израиль наносит массированные удары по северной части сектора Газа
Израиль также продолжал бомбить палестинский эксклав всю ночь. Жертвами нападений за одну ночь стали 120 человек
Израиль наносит массированные удары по северной части сектора Газа
Фото: АА / Others
24 октября 2023 г.

В полдень израильская армия усилила атаки на север сектора Газа.

Израильская авиация совершила многочисленные налеты на северные районы, включая квартал Бейт-Ханун. В дополнение к авиаударам этот квартал также подвергся обстрелу из гаубиц.

Столбы дыма, образовавшиеся в результате массированных бомбардировок Израиля, видны из районов вблизи границы на севере сектора Газа.

Израильская армия в течение всей ночи также наносила интенсивные удары по территориям палестинского эксклава.

Как сообщает, агентство WAFA, жертвами израильских нападений в Газе за одну ночь стали 120 палестинцев, включая детей и женщин. Об этом сообщает палестинское. С начала обострения конфликта погибло более 5 тыс. палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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