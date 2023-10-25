Турция шокирована трагедией, которая произошла с семьей корреспондента телеканала Al Jazeera Ваэля Дахдуха. Об этом заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Мы шокированы еще одним инцидентом против профессионалов в новостной сфере, когда дом репортера Al-Jazeera Ваэля аль-Дахдуха был разрушен в результате израильского удара. Он потерял всю свою семью, включая детей. Мы выражаем Ваэлю наши соболезнования и глубочайшие соболезнования. Наши молитвы с ним и его близкими», –– заявил Алтун.

«Нам трудно поверить, что это было случайностью, потому что Израиль пытается остановить распространение правды из Газы. Подобные нападения равносильны использованию тактики террора против журналистов, чтобы заставить их замолчать», –– подчеркнул глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции.

«Применяя тактику запугивания и террора против гражданского населения, некоторые израильские официальные лица осмеливаются критиковать Турцию за нашу принципиальную позицию по Газе. Нам никто не будет читать лекций о том, что представляет собой терроризм», –– обратил внимание Алтун.

Он добавил: «Мы советуем израильскому правительству одуматься в отношении преступлений, которые они совершают ежедневно. Ему необходимо смириться с тем фактом, что источником конфликта является продолжающаяся оккупация».