ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Алтун: Турция осуждает удары Израиля по журналистам
Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун выразил соболезнования журналисту телеканала Al-Jazeera Ваэлю Дахдуху, который потерял семью в результате израильского удара
Алтун: Турция осуждает удары Израиля по журналистам
  Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун   / Photo: 6 Mayıs
25 октября 2023 г.

Турция шокирована трагедией, которая произошла с семьей корреспондента телеканала Al Jazeera Ваэля Дахдуха. Об этом заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Мы шокированы еще одним инцидентом против профессионалов в новостной сфере, когда дом репортера Al-Jazeera Ваэля аль-Дахдуха был разрушен в результате израильского удара. Он потерял всю свою семью, включая детей. Мы выражаем Ваэлю наши соболезнования и глубочайшие соболезнования. Наши молитвы с ним и его близкими», –– заявил Алтун.

«Нам трудно поверить, что это было случайностью, потому что Израиль пытается остановить распространение правды из Газы. Подобные нападения равносильны использованию тактики террора против журналистов, чтобы заставить их замолчать», –– подчеркнул глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции.

«Применяя тактику запугивания и террора против гражданского населения, некоторые израильские официальные лица осмеливаются критиковать Турцию за нашу принципиальную позицию по Газе. Нам никто не будет читать лекций о том, что представляет собой терроризм», –– обратил внимание Алтун.

Он добавил: «Мы советуем израильскому правительству одуматься в отношении преступлений, которые они совершают ежедневно. Ему необходимо смириться с тем фактом, что источником конфликта является продолжающаяся оккупация».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us