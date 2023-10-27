Очевидно, что Южный Кавказ нуждается в мире, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян: «А что такое мир? Это состояние, когда страны живут с открытыми границами, связаны активными экономическими, политическими, культурными и человеческими связями, накопили опыт и традиции решения всех вопросов дипломатическим путем и посредством диалога. Таков настоящий мир, и, как видите, все это, то есть открытые границы, экономические, политические, культурные связи, невозможно без дорог».

Ключевой идеей проекта стало развитие коммуникаций между Турцией, Азербайджаном, Ираном и Арменией посредством строительства автомобильных и железнодорожных путей, кабелей, трубопроводов и линий электропередач.

«Железные дороги, проходящие по югу и северу Армении, не функционируют на региональном уровне уже тридцать лет, как и многие автомагистрали, соединяющие Восток и Запад, а возобновление действия этих дорог стало бы коротким и эффективным маршрутом, соединяющим Каспийское море со Средиземным, как железнодорожным, так и автомобильным транспортом», — сказал Пашинян.

По его словам, принципы «Перекрестка мира» заключаются в следующем:

Принцип №1: Вся инфраструктура, включая автомобильные, железнодорожные, воздушные пути, трубопроводы, кабели, линии электропередач, действуют под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, через которые они проходят.

Принцип №2: Каждая страна осуществляет пограничный и таможенный контроль на своей территории через свои государственные учреждения, а также обеспечивает безопасность инфраструктуры, включая безопасность товаров, транспортных средств и людей.

Принцип №3: Указанная инфраструктура может быть использована как для международных, так и для внутренних перевозок.

Принцип № 4: Все страны используют инфраструктуру друг друга на основе равенства и взаимности. На основе равенства и взаимности могут быть определенные упрощения процедур пограничного и таможенного контроля.

«И вышеупомянутые принципы необходимы, чтобы избежать ряда неверных толкований и различных интерпретаций. В ближайшее время мы официально представим этот проект правительствам стран нашего региона, и я надеюсь, что совместными усилиями, включая активность инвесторов, мы сможем его реализовать», — отметил премьер-министр.