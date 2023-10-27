В Газе, где и так ощущаются последствия глобального климатического кризиса, израильские бомбардировки и атаки будут в долгосрочной перспективе иметь серьезные экологические последствия, считает координатор Палестинской сети экологических гражданских организаций Абир Бутмех.

В частности, по его словам, жители Газы уже столкнулись с проблемой нехватки доступа к водным ресурсам.

В исследовании «Реструктуризация израильско-палестинского водного комитета», подготовленном экспертами Массачусетского технологического института в 2019 году, отмечается, что к 2100 году среднегодовое количество осадков в регионе сократится на 10-30%, а температура повысится на 3-5 градусов, что может повлиять на сельскохозяйственную производительность региона и поставки продовольствия, привести к нестабильному росту цен и дефициту продуктов питания.

В другом исследовании на тему «Варианты и стратегии планирования климатической и водной безопасности на оккупированных палестинских территориях», опубликованном в прошлом году учеными Университета ООН, подчеркивается, что палестинские территории, характеризующиеся как регион, страдающий от жары, засухи и нехватки воды, находятся в уязвимом географическом положении с точки зрения изменения климата.

В исследовании отмечается, что потребность в воде в значительной степени обеспечивается за счет горных и прибрежных водоносных горизонтов и бассейна реки Иордан, однако большая часть этих ресурсов находится под контролем Израиля. По оценкам специалистов, через несколько десятилетий около 80% бассейна реки Иордан пересохнет.

В исследовании отмечается, что продолжающиеся в регионе конфликты могут прямо или косвенно усиливать засуху, ставить под угрозу непрерывность сельскохозяйственной и животноводческой деятельности, вызывать рост численности различных насекомых и вредных паразитов.

Помимо этого, по мнению экспертов, проводивших исследование, Израиль наносит удары по электростанциям, системам водоочистки и источникам воды в секторе Газа, вследствие чего неочищенные или частично очищенные сточные воды попадают непосредственно в Средиземное море, представляя серьезную угрозу здоровью населения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что при нижней границе в 100 литров воды в среднем на душу населения в день, в Газе эта цифра составляет 45 литров, в Иерусалиме 50 литров и на Западном берегу реки Иордан 20. При этом средний израильтянин потребляет 369,5 литров воды в день. В результате 660 тыс. палестинцев, проживающих в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, не имеют достаточного доступа к воде, а 1 млн. человек в секторе Газа страдают от ее нехватки.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты около 7 тыс. палестинцев.