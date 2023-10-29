Больница Организации Красного полумесяца Палестины «Аль-Кудс» в городе Газа получила от армии Израиля официальное предупреждение о готовящихся ударах по госпиталю, где, кроме 400 пациентов, находят укрытие от авиаударов примерно 12 тыс. мирных жителей. Об этом проинформировал палестинский Красный Полумесяц в социальной сети Х (ранее известна как Twitter).

«Больница «Аль-Кудс» получила приказ от израильских военных о немедленной эвакуации, потому что они намерены нанести по ней удар», –– говорится в заявлении организации.

Как заявил 28 октября министр обороны Израиля Йоав Галлант, Армия обороны Израиля приступила к очередному этапу наступления против сектора Газа.

«Мы вступили в новую фазу войны. Сегодня ночью земля Газы задрожала. Мы атаковали на земле и под землей, на всех уровнях, везде», –– заявил глава военного ведомства. Его слова появились после переговоров с главой израильского Генштаба и руководителями местного разведывательного сообщества.

В движении ХАМАС, в свою очередь, сообщали, что израильтяне начали массированное нападение с суши, моря и воздуха.