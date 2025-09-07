ВОЙНА В ГАЗЕ
США и ХАМАС возобновили переговоры
Израильские СМИ сообщили о возобновлении переговоров США и ХАМАС по вопросу обмена пленными
США и ХАМАС возобновили переговоры
США возобновили переговоры с ХАМАС, не мешая наступлению Израиля на Газу / AA
7 сентября 2025 г.

Израильские СМИ сообщили о возобновлении переговоров между США и ХАМАС после недельного перерыва. 

Как пишет газета Israel Hayom со ссылкой на американские и арабские источники, несмотря на восстановление контактов, администрация США не намерена препятствовать наступлению израильской армии на Газу. 

По данным издания, переговоры возобновились после того, как посредникам из Египта и Катара не удалось достичь формулы прекращения войны. 

Согласно публикации, позиция Вашингтона заключается в том, что война может завершиться только при условии заключения всеобъемлющего соглашения, гарантирующего освобождение всех пленных.  

В этом контексте США сигнализировали о необходимости скорейшего начала переговоров с Израилем. 

Президент США Дональд Трамп накануне подтвердил, что Вашингтон ведет интенсивные переговоры с ХАМАС по вопросу обмена пленными. Он подчеркнул, что США требуют немедленного освобождения всех пленных. 

«Мы ведем очень напряженные переговоры с ХАМАС. Мы сказали им: освободите всех пленных немедленно — и тогда все пойдет гораздо лучше, но если не освободите, все будет очень плохо», — заявил Трамп. 

По его словам, обсуждается возможность освобождения 20 человек, удерживаемых ХАМАС, при этом еще 30 пленных могли погибнуть. 

