Израильские СМИ сообщили о возобновлении переговоров между США и ХАМАС после недельного перерыва.
Как пишет газета Israel Hayom со ссылкой на американские и арабские источники, несмотря на восстановление контактов, администрация США не намерена препятствовать наступлению израильской армии на Газу.
По данным издания, переговоры возобновились после того, как посредникам из Египта и Катара не удалось достичь формулы прекращения войны.
Согласно публикации, позиция Вашингтона заключается в том, что война может завершиться только при условии заключения всеобъемлющего соглашения, гарантирующего освобождение всех пленных.
В этом контексте США сигнализировали о необходимости скорейшего начала переговоров с Израилем.
Президент США Дональд Трамп накануне подтвердил, что Вашингтон ведет интенсивные переговоры с ХАМАС по вопросу обмена пленными. Он подчеркнул, что США требуют немедленного освобождения всех пленных.
«Мы ведем очень напряженные переговоры с ХАМАС. Мы сказали им: освободите всех пленных немедленно — и тогда все пойдет гораздо лучше, но если не освободите, все будет очень плохо», — заявил Трамп.
По его словам, обсуждается возможность освобождения 20 человек, удерживаемых ХАМАС, при этом еще 30 пленных могли погибнуть.