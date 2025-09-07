Израильские СМИ сообщили о возобновлении переговоров между США и ХАМАС после недельного перерыва.

Как пишет газета Israel Hayom со ссылкой на американские и арабские источники, несмотря на восстановление контактов, администрация США не намерена препятствовать наступлению израильской армии на Газу.

По данным издания, переговоры возобновились после того, как посредникам из Египта и Катара не удалось достичь формулы прекращения войны.

Согласно публикации, позиция Вашингтона заключается в том, что война может завершиться только при условии заключения всеобъемлющего соглашения, гарантирующего освобождение всех пленных.