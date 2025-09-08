Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Хасан Басри Ялчин осудил военную кампанию Израиля в секторе Газа, назвав ее геноцидом и этнической чисткой. Выступая на пресс-конференции у КПП Рафах в понедельник, он заявил: «Это не борьба с терроризмом — это резня невинных. Израиль разрушил 80% зданий Газы, включая больницы, школы и мечети, убив 62 000 мирных жителей, из которых 20 000 — дети. Еще 10 000 пропали без вести или оказались под завалами».
Ялчин обвинил западные страны в игнорировании зверств из-за влияния произраильского лобби, подчеркнув: «Этот геноцид больше нельзя скрывать. Международные институты не выполняют свой долг, а многие западные столицы остаются в плену израильского лоббирования».
Он также призвал мусульманский мир к единству, предупредив: «Если вы не поддержите угнетенных братьев и сестер, те, кто атакует Газу сегодня, завтра придут за вами».
Турция, по словам Ялчина, полностью разорвала политические, экономические и торговые связи с Израилем и продолжает оказывать гуманитарную помощь Газе с начала конфликта. Он передал палестинцам слова поддержки от президента Реджепа Тайипа Эрдогана: «Мы здесь с верой и солидарностью. Мы понимаем ваше сопротивление и чтим память ваших шехидов».
Анкара настаивает на немедленном прекращении огня, снятии блокады с Газы, открытии гуманитарных коридоров, предотвращении дальнейшей оккупации и создании двух государств на основе международно признанных границ 1967 года.
Ялчин также потребовал привлечь израильских чиновников к ответственности за военные преступления и обязать Израиль выплатить репарации Палестине, заявив: «Иерусалим — наша первая кибла [направление, к которому мусульмане обращаются лицом во время совершения обязательной молитвы — ред.], место вознесения Пророка. Даже если мир отвернется, Турция никогда не замолчит перед лицом этого геноцида».
«Люди в секторе Газа не забыты, и они не одни», — добавил он.