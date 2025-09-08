Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Хасан Басри Ялчин осудил военную кампанию Израиля в секторе Газа, назвав ее геноцидом и этнической чисткой. Выступая на пресс-конференции у КПП Рафах в понедельник, он заявил: «Это не борьба с терроризмом — это резня невинных. Израиль разрушил 80% зданий Газы, включая больницы, школы и мечети, убив 62 000 мирных жителей, из которых 20 000 — дети. Еще 10 000 пропали без вести или оказались под завалами».

Ялчин обвинил западные страны в игнорировании зверств из-за влияния произраильского лобби, подчеркнув: «Этот геноцид больше нельзя скрывать. Международные институты не выполняют свой долг, а многие западные столицы остаются в плену израильского лоббирования».

Он также призвал мусульманский мир к единству, предупредив: «Если вы не поддержите угнетенных братьев и сестер, те, кто атакует Газу сегодня, завтра придут за вами».

Турция, по словам Ялчина, полностью разорвала политические, экономические и торговые связи с Израилем и продолжает оказывать гуманитарную помощь Газе с начала конфликта. Он передал палестинцам слова поддержки от президента Реджепа Тайипа Эрдогана: «Мы здесь с верой и солидарностью. Мы понимаем ваше сопротивление и чтим память ваших шехидов».