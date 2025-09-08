Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив в телевизионном обращении после заседания кабинета в понедельник: «В эти тяжелые дни, когда правительство Нетаньяху совсем потеряло рассудок, мы поддерживаем угнетенный народ Газы всеми доступными средствами».

Глава Турции подчеркнул, что страна сохранит свою принципиальную позицию, несмотря на «давление, угрозы, высокомерие и безнаказанность преступной сети», ответственной за гибель более 64 000 невинных людей.

Эрдоган пообещал отстаивать интересы палестинцев на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН: «Даст Аллах, мы будем придерживаться той же принципиальной позиции на предстоящей Генассамблее ООН и станем голосом угнетенных палестинцев».