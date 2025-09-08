Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив в телевизионном обращении после заседания кабинета в понедельник: «В эти тяжелые дни, когда правительство Нетаньяху совсем потеряло рассудок, мы поддерживаем угнетенный народ Газы всеми доступными средствами».
Глава Турции подчеркнул, что страна сохранит свою принципиальную позицию, несмотря на «давление, угрозы, высокомерие и безнаказанность преступной сети», ответственной за гибель более 64 000 невинных людей.
Эрдоган пообещал отстаивать интересы палестинцев на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН: «Даст Аллах, мы будем придерживаться той же принципиальной позиции на предстоящей Генассамблее ООН и станем голосом угнетенных палестинцев».
Военная кампания Израиля в Газе, которую многие наблюдатели называют геноцидом, длится 702 дня. По данным местных властей, погибло 64 522 палестинца, включая 393 человека, умерших от голода, вызванного израильской продовольственной блокадой.
Президент также затронул тему энергетической независимости Турции, отметив прогресс в строительстве АЭС «Аккую» мощностью 4800 мегаватт. «Эта станция поможет нам изменить ситуацию к лучшему и укрепить энергетическую независимость», — подчеркнул Эрдоган.
Турция планирует построить еще две АЭС для достижения цели нулевого уровня выбросов к 2053 году.