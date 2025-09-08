Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от жителей города Газа немедленно покинуть свои дома, угрожая началом наземной военной операции. Заявление последовало вскоре после того, как еврейское государство объявило об усилении авиаударов по сектору Газа.

«Я обращаюсь к жителям Газы, слушайте меня внимательно: вас предупреждены — Убирайтесь оттуда!», — заявил Нетаньяху, цитируемый Reuters.

В своем обращении израильский премьер отчитался о разрушении 50 многоэтажных домов в Газе, пообещав, что усиленные бомбардировки последних дней — «всего лишь прелюдия» к операции по завоеванию города Газа.