ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
«Убирайтесь оттуда!»: Нетаньяху обратился с угрозами к жителям Газы
Израиль готовит захват города Газа, приказывая сотням тысяч людей бежать из своих домов
«Убирайтесь оттуда!»: Нетаньяху обратился с угрозами к жителям Газы
Палестинцы бегут в укрытие во время израильского авиаудара по высотному зданию в городе Газа в пятницу, 5 сентября 2025 года / AP
8 сентября 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от жителей города Газа немедленно покинуть свои дома, угрожая началом наземной военной операции. Заявление последовало вскоре после того, как еврейское государство объявило об усилении авиаударов по сектору Газа.

«Я обращаюсь к жителям Газы, слушайте меня внимательно: вас предупреждены — Убирайтесь оттуда!», — заявил Нетаньяху, цитируемый Reuters.

В своем обращении израильский премьер отчитался о разрушении 50 многоэтажных домов в Газе, пообещав, что усиленные бомбардировки последних дней — «всего лишь прелюдия» к операции по завоеванию города Газа.

Читайте также

«Сейчас все это [полсотни разрушенных многоэтажных домов — ред.] — лишь вступление, всего лишь прелюдия к главной интенсивной операции — наземному маневру наших сил», — говорит он.

Он сообщил, что израильская армия «организуются и собираются» для проведения наземного «маневра» в городе Газа, не раскрывая деталей предстоящей оккупации.

C конца 2023 года в Газе погибло более 63 000 палестинцев, а израильская блокада привела к катастрофической нехватке продовольствия и медикаментов, усугубляя гуманитарный кризис в эксклаве. 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us