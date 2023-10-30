Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с главой делегации ЕС в Турции Николаусом Мейером-Ландрутом и послами стран евросообщества.

«Несмотря на то, что в некоторых европейских странах предпринимаются шаги по запрету демонстраций в поддержку Палестины, нападения, нацеленные на нашу священную книгу, Священный Коран, разрешены, –– заявил министр. –– Это двойные стандарты».

По словам дипломатических источников, Фидан во время приема заметил, что обновление договорной базы с ЕС и обеспечение либерализации визового режима являются приоритетом для Анкары. «Мы продемонстрировали нашу решимость в этом вопросе. Мы придаем большое значение позитивным сообщениям ЕС, но они должны быть реализованы», –– заявил Фидан.

Глава МИД подчеркнул, что механизмы диалога и сотрудничества между Турцией и ЕС должны приобрести более функциональный характер.

«В то же время мы ожидаем, что препятствия, которые останавливают наших граждан в получении виз, будут немедленно устранены, а визы будут выдаваться в многократном режиме и на длительный срок», –– отметил Фидан.

Вместе с тем глава турецкой дипломатии выразил надежду, что европейское сообщество продемонстрирует «дальновидные подходы» и «отбросит мелкие политические расчеты в сторону».

Коснувшись отдельно войны в Газе, Фидан заявил, что нападения Израиля на мирных жителей неприемлемы и что их следует немедленно прекратить. «Нам необходимо не допустить выхода конфликта на региональный уровень. Мирный процесс, согласованный в рамках принятых параметров и нацеленный на решение о двух государствах, должен начаться как можно скорее. В этом контексте мы считаем, что может использоваться гарантирующий механизм», –– пояснил глава МИД Турции.

На встрече также обсуждались такие актуальные вопросы, как Балканы, Кавказ, Средняя Азия и война в Украине.