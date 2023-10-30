«Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнее нападение Израиля на больницу Турецко-Палестинской дружбы в Газе», –– говорится в заявлении МИД Турции.

В нем отмечается: «Вся необходимая информация, включая координаты данного учреждения, являющегося единственной онкологической больницей в секторе Газа, была заранее передана израильским властям, и объяснения такому нападению нет».

В МИД Турции добавили: «Осада и эти бесчеловечные нападения, направленные на то, чтобы лишить палестинский народ в Газе самых основных прав, очевидно нарушают международное право. Израиль должен прекратить происходящие массово и без разбора нападения на жителей Газы».

Ранее директор больницы Турецко-Палестинской дружбы Субхи Сукейк сообщил, что израильские самолеты разбомбили третий и последний этажи медицинского учреждения.

«Бомбардировка привела к выходу из строя некоторых электромеханических систем и поставила под угрозу жизни пациентов и медицинских работников», –– уточнил Сукейк. По его словам, пожар, вспыхнувший на третьем этаже, с большим трудом удалось взять под контроль.

«Оккупационные силы не только усилили страдания онкологических больных, лишив их возможности получать лекарства и выезжать на лечение, но и поставили под угрозу их жизни, обстреливая окрестности больницы», –– обратил внимание Сукейк.