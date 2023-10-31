Раввин Вайс из Международной организации евреев против сионизма, известной как «Нетурей Карта», в интервью агентству Анадолу рассказал о сионизме, идеологии государства Израиль, а также насилии и захвате палестинских земель.

По его словам, есть много людей, которые путают иудаизм и сионизм и находятся в замешательстве по этому вопросу.

«Сионизм — это идеология, он не имеет ничего общего с иудаизмом, который является религией. Они утверждают, что представляют еврейскую религию, что они говорят от имени Бога и являются голосом еврейского народа в мире, который полностью предан Богу. Это совсем не так», — заявил Вайс.

«Нам запрещено убивать и воровать, а они (Израиль) строят свое государство, обкрадывая арабов. Поэтому мы плачем вместе с палестинцами», — подчеркнул раввин.

Он отметил, что на тех, кто выступает против такого положения вещей, навешивают ярлыки «антисемитов» или «ненавистников еврейского народа и еврейской религии», в то время как в действительности иудаизм и сионизм диаметрально противоположны.

По словам раввина, сионизм привел к Великой Катастрофе (Накбе) 1948 г., в результате которой палестинцы подверглись насильственному переселению. «Иудаизм и сионизм так же далеки друг от друга и противоречат друг другу, как небо и земля. Иудаизм — это подчинение Всемогущему Богу. С другой стороны, сионизм — это название крайнего национализма, который служит для того, чтобы владеть всем, что включает в себя принадлежность к нации», — рассказал он.

Вайс напомнил о заповедях Торы «не убий и не укради». «Убийство и воровство запрещены в нашей Торе, в то время как они (государство Израиль) строят свое государство, обкрадывая арабов. Вот почему мы плачем вместе с палестинцами», — добавил он.

Говоря о важности проявления благодарности, как того требует Тора, Вайс отметил, что еврейский народ, сотни лет живший в процветании на землях, где доминировал ислам, был принят мусульманами.