Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило, что 70% погибших в Газе с начала нападения Израиля — это женщины и дети. Это не может считаться сопутствующими потерями, подчеркнул глава БАПОР Филипп Лаззарини на заседании Совбеза ООН. Дипломат назвал удары Израиля по Газе «коллективным наказанием» палестинцев.

По сообщениям, 70% убитых — это дети и женщины. Организация Save the Children сообщила вчера, что почти 3200 детей было убито в Газе всего за три недели. Это превышает число детей, убитых ежегодно в зонах мировых конфликтов начиная с 2019 года. Это не может быть сопутствующими потерями. Нынешняя осада Газы — это коллективное наказание, заявил генсек БАПОР.

«В Газе нет безопасных мест... Больше 670 тыс. перемещенных лиц находятся в переполненных школах и зданиях БАПОР. Они живут в ужасных антисанитарных условиях, у них ограничено количество пищи, они спят на полу без матрасов или на улице под открытым небом. Голод, отчаяние перерастают в гнев против международного сообщества», — отметил Лаззарини.

Конфликт Израиля и Палестины обострился 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС начало операцию «‎Наводнение Аль-Аксы»‎ и выпустило несколько тысяч ракет по Израилю. Жертвами атаки стало не меньше 1,4 тыс. израильтян. В ответ Израиль начал неизбирательные обстрелы палестинского экслава, из-за которых в секторе Газа уже погибло больше 8 тыс. человек. Агентство ООН по чрезвычайным ситуациям и БАПОР заявили, что гуманитарная ситуация в Газе катастрофическая.