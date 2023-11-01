Президент Франции Эммануэль Макрон совершает официальный визит в две страны Центральной Азии — Казахстан и Узбекистан. Как пояснили в Елисейском дворце, Париж стремится углубить сотрудничество с государствами в сфере экономики, в частности в энергетическом секторе, в вопросах поставок критически важных материалов, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и обороны. Однако эту поездку по большей части связывают с желанием Франции расширить поставки урана, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника. Глава государства взял с собой делегацию из 15 высокопоставленных представителей энергетического, горнодобывающего секторов, в частности компаний Electricite de France SA и инжиниринговой компании Assystem SA, строящей атомные станции.

Не упустить свой шанс

«Франция готова поддержать Казахстан и Узбекистан на пути реформ и модернизации, внести вклад в диверсификацию международных связей, поддержать их независимость и суверенитет, а также их намерение укреплять отношения с Европой», — сообщили в администрации французского лидера Эммануэля Макрона.

Как пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в Елисейском дворце, глава государства отправился в две центральноазиатские страны еще и потому, что Франция хочет «сохранить свой вес в регионе наряду с США и Евросоюзом».

«Наша задача состоит в том, чтобы продолжать присутствовать в этом регионе, который мы знаем и в котором давно работаем вместе с Европейским союзом и нашими американскими партнерами», — отметил собеседник агентства.

AFP пишет, что на фоне войны в Украине влияние России в регионе в качестве ключевого экономического и военного партнера центральноазиатских государств слабеет. Помимо США и Евросоюза, влияние в регионе также имеют Турция и Китай.

В последнее время взаимодействие западных стран с государствами Центральной Азии сильно возросло. В конце октября в Люксембурге прошло заседание глав МИД стран региона и Евросоюза в формате «5+27». Стороны приняли дорожную карту, подчеркнув свою готовность расширять сотрудничество в сфере энергетики, а также добыче и переработке критического сырья, которое так необходимо странам Европейского союза.

В конце сентября на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН прошла встреча с президентом США Джозефом Байденом в рамках формата «С5+1» — с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США.

Франция не хочет упускать свой шанс, учитывая, что страны Центральной Азии нацелены на проведение многовекторной внешней политики.

Из Нигера в Казахстан

Париж особенно заинтересован в поставках урана в связи с прекращением добычи этого энергоресурса в Нигере. После смены власти в африканской стране, которая до 1960 года была французской колонией, одним из первых решений, помимо приостановки действия конституции, стало прекращения экспорта во Францию золота и урана.

Нигер считается седьмым по величине и вторым в Африке после Намибии производителем урана в мире. В прошлом году на это государство приходилось почти пять процентов от мировой добычи урана. Это, конечно, меньше добычи Казахстана, составляющей порядка 43% мирового запаса, но при этом покрывало около 15% потребностей Франции и около пятой части всего Евросоюза.

Учитывая, что около 75% французской электроэнергии обеспечивают АЭС, а поставки из Нигера представляют собой ключевой источник сырья для ядерного топлива, в Париже всерьез обеспокоились энергетической безопасностью страны и стали активнее сотрудничать с центральноазиатскими государствами.

Раньше Евросоюз активно закупал уран у России. Однако впоследствии Брюссель принял стратегию о прекращении использования энергоносителей из РФ и на 16% снизил общий объем импорта урана из РФ, энергокомпании заменили поставками из Канады, Казахстана и Узбекистана. В частности, Астана уже увеличила поставки урана в Евросоюз на 14%.

Как отмечает Bloomberg, французская компания Orano SA, чьи дочерние компании совместно с правительством Нигера на протяжении почти полувека занимались разработкой трех месторождений в африканской стране, теперь разрабатывает урановые месторождения Казахстана вместе с компанией «Казатомпром».

Источники агентства считают, что Макрон будет обсуждать расширение этого сотрудничества. В прошлом году Астана уже стала крупнейшим поставщиком урана для Парижа.

Экономический и политический факторы

Отмечается, что нынешняя поездка Эммануэля Макрона в Астану и Ташкент — ответный визит французского лидера. В ноябре прошлого года в Париж прилетел вначале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а потом узбекский лидер Шавкат Мирзиёев. Центральноазиатские страны заинтересованы в расширении сотрудничества с целью снижения влияния Москвы и Пекина, пишет Bloomberg.

Во время визита Токаева Франция и Казахстан утвердили дорожную карту по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству до 2030 года. Пятая Республика входит в пятерку главных стран-инвесторов центральноазиатской страны. Париж и Астана реализуют эффективные проекты в строительстве, энергетике, горнодобывающей и легкой промышленности, машиностроении, здравоохранении, аэрокосмической сфере и пищевой промышленности.

С Ташкентом сотрудничество Парижа пока только налаживается. В прошлом году французский и узбекский лидеры заключили соглашения на $6 млрд, большая часть приходится на энергетику.

Специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев в беседе с TRT на русском отметил, что в нынешней поездке президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан на первое место выходят два вектора: экономический и политический.

«Казахстан очень важен для атомной энергетики Франции, хотя, вполне возможно, страны будут обсуждать не только поставки уранового сырья, но и доступ к другим ресурсным сферам страны. Регион Центральной Азии, хотя и периферийный, но очень значимый, с точки зрения наличия ресурсов», — пояснил эксперт.

По словам политолога, не стоит недооценивать и очевидный политический фактор.

«Европейцы довольно фоново присутствовали в Центральной Азии с момента обретения ими независимости. У них был проекты, связанные с регионом, были периоды, когда Центральная Азия была для них более важна. Это было связано с инфраструктурными проектами, с формированием буферной зоны относительно некоторых угроз — миграционных, распространения экстремизма в 90-е. Сейчас это вопрос создания некоторого политического фона в отношении нынешних кризисов и конфликтов, включая ситуацию вокруг Украины», — подытожил аналитик.