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Главу Дагестана напугал мужчина, который искал еврея в турбине самолета
Речь идет о кадрах, снятых 29 октября, когда жители республики ворвались в аэропорт в Махачкале в ожидании прибытия рейса из Тель-Авива. Один из участников беспорядков решил заглянуть в турбину самолета в поисках еврея, снимок стал вирусным
Главу Дагестана напугал мужчина, который искал еврея в турбине самолета
Глава Дагестана Сергей Меликов / Others
2 ноября 2023 г.

"На флюзяже или под крылом воздушного судна, в турбине искать евреев? Вот вам сейчас смешно. Я в первый раз, когда увидел, у меня тоже улыбка была, а потом мне стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит — есть там еврей или нет", — сказал глава Дагестана Сергей Меликов во время конференции "За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан".

Он выразил сожаление, что из-за такого поступка теперь над республикой все смеются.

"Ну, над нами же весь мир смеется сегодня благодаря вот этим проходимцам",— цитирует его РИА Новости.

Напомним, в ночь на 30 октября в аэропорт Махачкалы прибыла толпа людей. Они заблокировали международный терминал, а позднее прорвались на взлетно-посадочную полосу. Поводом для беспорядков стала информация о приземлении самолета из Тель-Авива, что местным жителям показалось недопустимо на фоне событий в Газе.

В ходе беспорядков пострадали девять сотрудников полиции, которые получили различной степени тяжести повреждения. Более 60 подозреваемых задержаны.

Ранее Меликов доложил президенту России Владимиру Путину о том, какое наказание понесут все виновные. "Будут привлечены к ответственности те, кто подпадает под статьи уголовного или административного правонарушения", — подчеркнул он.

СК возбудил уголовное дело по статье 212 УК России. По данным МВД, в беспорядках участвовали более 1,2 тысячи человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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