Палата представителей США приняла план помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. За него проголосовали 226 членов нижней палаты, против — 196.

Предполагается, что $4 млрд пойдут на системы ПРО и ПВО «Железный купол» и «Праща Давида» — система, предназначенная для перехвата баллистических ракет. Еще $1,2 млрд будут направлены на систему ПРО «Железный луч».

В рамках проекта Израиль также получит некоторые виды американской военной техники и оборудования. На разделении помощи Украине и Израилю настаивал спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон.

При этом, как пишет Politico, он продвигал идею, чтобы финансирование Украины было «неразрывно связано» с усилением границы США с Мексикой.

Как ранее писал TRT на русском со ссылкой на издание Foreign Policy, Байден может потерять электорат на предстоящих в 2024 году президентских выборах, потому что сторонники Демократической партии, хотя и продолжают поддерживать Украину, но расходятся во мнениях по израильско-палестинскому конфликту.

По этой причине происходит некий раскол: либо Киев, либо поддержка Израиля. Байден заявлял, что наложит вето на проект помощи Тель-Авиву, если в нем не будет упоминаться Киев, поскольку такое решение не будет учитывать интересы жителей Украины и сектора Газа.

Обсуждение деталей предоставления финансовой помощи Украине должно завершиться в ближайшее время. По данным агентства Reuters, в пакет на сумму $425 млн в том числе войдут ракеты против беспилотников, а также боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS.