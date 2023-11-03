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Лавров: Россия поддержит решение арабских стран по Газе
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что после прекращения огня необходимо вернуться к прямым переговорам между Палестиной и Израилем
Лавров: Россия поддержит решение арабских стран по Газе
В Москве прошли переговоры между главами МИД России и Кувейта / Others
3 ноября 2023 г.

В Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Кувейта Сергея Лаврова и Салема Абдаллы аль-Джабера ас-Сабаха. «Считаем необходимым принять срочные меры для того, чтобы добиться скорейшего прекращения огня, открытия гуманитарных коридоров, чтобы избежать новых жертв и оказать необходимое содействие пострадавшим мирным жителям», — прокомментировал ситуацию в Газе Лавров. По его словам, как только будет достигнута договоренность о прекращении огня, необходимо вернуться к прямым переговорам между Израилем и Палестиной о создании палестинского государства. «Как и предусмотрено решением Совета Безопасности ООН, в границах 1967 года, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем», — подчеркнул он. Идея о переселении палестинцев из сектора Газа в Египет противоречит интересам страны и вопросам мира во всем регионе, пояснил Лавров. Он подчеркнул, что в Каире уже заявили, что категорически не согласны решать палестинскую проблему за счет переселения жителей на Синайский полуостров. Россия намерена поддержать консолидированное решение арабских стран относительно ситуации в Газе, добавил глава российского внешнеполитического ведомства: «Мы будем делать все, чтобы способствовать реализации тех планов, тех инициатив, которые сформулируют страны региона. Мы полностью доверяем им в том, что касается обеспечения мира и стабильности и будем поддерживать арабское решение по этому сложнейшему вопросу».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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