ПОЛИТИКА
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В Израиле полиция задержала журналиста TRT Arabi во время прямого эфира
В оккупированном Восточном Иерусалиме израильская полиция без объяснения причин задержала оператора TRT Хамзе Нааджи. В чем его обвиняют, не уточняется.
В Израиле полиция задержала журналиста TRT Arabi во время прямого эфира
Восточный Иерусалим / Others
3 ноября 2023 г.

Израильская полиция задержала в оккупированном Восточном Иерусалиме оператора TRT Arabi Хамзе Нааджи во время прямого эфира.

Кадры того, как журналиста забирает израильская полиция, были показаны всему миру во время прямой трансляции репортера TRT Arabi Фехми Штеве.

Отмечается, что у журналиста Хамзе Нааджи при себе была пресс-карта, выданная Генеральной прокуратурой Израиля. В чем конкретно обвиняют оператора, не уточняется.

Известно только, что журналист вечер проведет под стражей предстанет перед судом 4 ноября.

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