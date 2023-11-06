Палестинцы в Газе ищут, где взять воду и размышляют, как разделить то, что у них есть, между членами семьи, даже когда они ищут убежища от израильских авиаударов, пишет газета Washington Post (WP). Проблема с чистой водой стала главной для жителей эксклава, израильская блокада и ограниченные поставки гуманитарных грузов усугубили ситуацию в Газе.

БАПОР, агентство ООН по делам палестинских беженцев, предупредило, что скоро «люди [в Газе] начнут умирать без чистой воды».

9 октября Израиль ввел полную блокаду эксклава, отрезав все источники воды, электричества, продуктов питания и топлива. С тех пор израильские власти позволили лишь ограниченные поставки воды в южную часть сектора Газа, но не в северную.

Топливо, необходимое для водяных насосов и опреснения воды, по-прежнему запрещено к ввозу в сектор. Израильские официальные лица заявили, что не пропускают топливо в осажденный эксклав, чтобы оно не попало в руки ХАМАС.

У жительницы Газы Абир аль-Баяд четверо детей. Самому младшему, Хасану, всего 8 недель. По словам палестинки, с момента начала войны ее ребенок плачет часами. Она считает, что он голоден, потому что у нее недостаточно грудного молока, чтобы его накормить.

Аль-Баяд проживает в доме с двумя десятками человек, более 10 из которых — дети, без доступа к чистой воде.

«Я пью 250 мл маленькой бутылки воды [в день]», — призналась аль-Баяд в беседе с WP. В то время как американский колледж акушерства и гинекологии рекомендует кормящим мамам выпивать от 1,9 до 2,8 литров воды в день.

По словам жительницы Газы, ее семья больше не имеет возможности помыться. Ее старший сын делится водой со своими младшими сестрами. Ее муж пьет меньше, чтобы дать ей больше, поскольку она пытается накормить их ребенка.

Почему в Газе не хватает воды?

Большая часть водоснабжения Газы поступает из прибрежного водоносного горизонта, который находится под песчаным грунтом. Из-за близости к морю вода в водоносном горизонте солоноватая.

Десятилетия неочищенных сточных вод и инфраструктура, поврежденная в ходе прошлых конфликтов, делают воду еще более вредной для здоровья. По данным ООН, более 95% воды прибрежного водоносного горизонта непригодны для питья.

С начала 2000-х годов в Газе не было открыто ни одного источника природных поверхностных вод. Потому эксклав зависит от Израиля, который пополняет запасы подземных вод.

Без электричества и заканчивающихся запасов топлива водоочистные сооружения Газы почти не работают. Инфраструктура опреснения Газы, хотя и находится в плохом состоянии, должна обеспечивать большую часть питьевой воды жителям сектора.

Между тем, авиаудары и отсутствие электричества приводят к утечке сточных вод по суше и в море. Потоки не знают границ, поскольку загрязнение распространяется на север, отмечает WP.

Поскольку люди ищут убежища от войны, найти чистую воду становится все труднее. Грузовики с гуманитарной помощью стекаются с контрольно-пропускного пункта Рафах, но привозят недостаточно воды. Не имея регулярного доступа к интернету и сотовой связи, люди не могут связаться с опреснительными компаниями, чтобы узнать, где найти воду.

Жителям Газы грозит обезвоживание и холера

Нехватка питьевой воды также подвергает жителей Газы риску обезвоживания и заболеваний, передающихся через воду, таких как холера, брюшной тиф и гепатит.

«Непосредственный риск при таком ограничении воды — обезвоживание», — заявил Сайед Имран Али, научный сотрудник Института глобальных исследований здравоохранения при Йоркском университете.

«Это заставляет людей пить непитьевую, небезопасную воду из источников. И это создает ситуацию, когда высокоинфекционные заболевания, передающиеся через воду, такие как холера, брюшной тиф и дизентерия, могут начать распространяться среди населения», — уточнил профессор.

Уменьшение запасов воды приводит к росту инфекционных заболеваний, поясняет Джулиана Шиллингер, исследователь конфликтов и воды в Университете Твенте в Нидерландах.

«Есть скрытая часть косвенных жертв конфликта — люди, которые умирают через несколько недель или месяцев от таких факторов, как отсутствие чистой воды», — отметила эксперт.

Поскольку больницы Газы переполнены и изо всех сил пытаются сохранить электричество, они не могут справиться с еще одним кризисом общественного здравоохранения.

Недостаток воды означает невозможность проводить критические операции, а также обеззараживать больничное оборудование, медикаменты и т.д.

Больше всего пострадают наиболее уязвимые слои населения Газы, «такие как дети, пожилые люди, беременные женщины, люди с ограниченными возможностями», подчеркнула Шиллингер.

По данным ЮНИСЕФ, в зонах конфликтов дети в возрасте до пяти лет в 20 раз чаще умирают от диарейных заболеваний, чем от насилия.

Холера особенно опасна. По данным Красного Креста, во время конфликта в Йемене в период с 2016 по 2017 год от этой болезни умерло более 3500 человек. После войны в Газе 2014 года число случаев заболеваний, связанных с санитарными условиями, выросло в три раза.