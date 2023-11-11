Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости для Запада и Израиля компенсировать нанесенный палестинцам ущерб, а также предложил мусульманским странам создать фонд помощи для сектора Газа. Об этом он сказал на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде.

«Запад и Израиль, который ведет себя как избалованное дитя этого Запада, должны компенсировать причиненный палестинцам ущерб, разрушения. Мы считаем, что в рамках ОИС необходимо создать фонд для восстановления Газы. Турция в этом вопросе готова оказать любую поддержку», — сказал он.

Президент Эрдоган также заявил о насущной необходимости выработать механизм гарантирования безопасности для палестинцев, Анкара готова в нем участвовать.

«Мы видим, что необходимы новые механизмы, которые бы гарантировали нашим палестинским братьям безопасность. В этом контексте мы готовы содействовать механизмам, которые будут выработаны для обеспечения безопасности Палестины, включая систему стран-гарантов», — сказал он. Турецкий лидер отметил, что система гарантий «сможет обеспечить безопасность не только палестинцев, но и израильтян и всего региона».

Он указал на то, что поддерживающие Израиль страны в мире в меньшинстве. «На голосовании ГА ООН за резолюцию высказалась 121 страна. Это показало, насколько одиноки Израиль и те, кто его поддерживают», — сказал Эрдоган.

«Нас обнадеживает, что со всех концов света мы слышим голоса против тех ужасов, которые творит Израиль. Мы ждем, что сторонники Израиля прислушаются к этим голосам», — добавил он.

Прекращение огня

По словам президент Турции, сегодня первоочередной задачей является постоянное, а не временное прекращение огня в зоне израильско-палестинского конфликта. «Нашей первоочередной задачей является обеспечение прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи. При этом наиболее срочным является не перерыв в боевых действиях на несколько часов, а постоянное прекращение огня», — заявил он.

«Высказывались инициативы о прекращении огня на четыре часа. Считаем такие предложения постыдными», — подчеркнул президент. Он также призвал созвать международную мирную конференцию для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Эрдоган указал, что ему «жаль, что западные страны, которые всегда говорят о правах и свободах человека, хранят молчание перед лицом продолжающихся убийств палестинцев».

11 ноября в столице Саудовской Аравии открылся внеочередной совместный саммит ЛАГ и ОИС, созванный по просьбе Палестины, с целью выработать коллективную позицию арабских и исламских стран по нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке.