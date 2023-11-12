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Израиль ввел полный комендантский час в 11 кварталах Хеврона
Тысячи палестинцев остаются под фактическим домашним арестом из-за введенного израильскими силами комендантского часа в оккупированном городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан
Израиль ввел полный комендантский час в 11 кварталах Хеврона
Активисты в Хевроне. / Photo: AA
12 ноября 2023 г.

С 7 октября в одиннадцати кварталах палестинского города Хеврон введен полный комендантский час по распоряжению израильских военных, проинформировала некоммерческая организация «Бецелем», занимающаяся сбором информации о нарушениях прав человека на оккупированных территориях.

«Магазины и предприятия закрыты, а тысячи людей, среди которых около 750 семей, находятся в заключении дома. Только после двух недель полного комендантского часа, 21 октября 2023 года, военные разрешили жителям выходить из дома по воскресеньям, вторникам и четвергам на час утром и на час вечером», — отмечается в сообщении «Бецелем».

Старый город в Хевроне находится под контролем израильской стороны, и в нем проживает множество израильских поселенцев.

«Выход из дома требует пересечения контрольно-пропускных пунктов и взаимодействия с военнослужащими. Это неизменно связано с унизительным обращением и тщательными личными досмотрами и занимает большую часть короткого периода времени, отведенного жильцам», — заявили представители «Бецелем», комментируя жизнь арабского населения.

Организация подчеркнула, что «нет оправдания тому, чтобы держать сотни людей под полным запретом на передвижение».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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